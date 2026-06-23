Колосков назвал верным решение прервать матч Франция — Ирак из-за грозы: «Это безопасность игроков»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение приостановить матч Франция — Ирак (3:0) на чемпионате мира-2026 из-за грозы.

«Здесь нечего и рассуждать. Это правила регламента и безопасность игроков. Все законно и по правилам. Гроза — это опасно. С детских пор у нас внушают, что если идет гроза, на открытой местности появляться нельзя. А футбольное поле — открытое место. Сколько случаев уже было...», — сказал Колосков «СЭ».

После завершения первой половины матча на стадионе был объявлен оранжевый уровень опасности из-за грозы, поэтому начало второго тайма несколько раз откладывалось. Возобновилась игра спустя 2 часа.

После 2-х туров Франция с 6 очками лидирует в группе I. Команда Дидье Дешама гарантировала себе выход в плей-офф. Ирак без очков замыкает квартет.