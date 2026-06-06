34-летний Ван Дейк допустил, что завершит карьеру в сборной после ЧМ-2026

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк допустил, что может завершить карьеру в национальной команде после чемпионата мира-2026.

«Я подумаю об этом только после чемпионата мира. Потом уйду в отпуск, чтобы восстановиться и наконец-то смириться со всем тем, что произошло с «Ливерпулем» в минувшем сезоне.

Надеюсь, смогу сделать это [завершить карьеру] с кубком под мышкой (смеется). Это была бы моя победа, и ваша тоже. Всех нидерландцев, всех нас вместе», — цитирует 34-летнего защитника издание NU.

Ван Дейк дебютировал за сборную Нидерландов в октябре 2015 года. С тех пор он провел 91 матча и забил 12 голов.

Нидерланды в групповом турнире ЧМ-2026 сыграют с Японией, Швецией и Тунисом.