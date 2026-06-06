Расписание сборной Швейцарии в групповом этапе чемпионата мира по футболу
Сборная Швейцарии сыграет на чемпионате мира по футболу в группе В. Соперники — Катар, Босния и Герцеговина и Канада.
Расписание матчей сборной Швейцарии на групповом этапе ЧМ-2026
13 июня, 22.00. Катар — Швейцария
18 июня, 22.00. Швейцария — Босния и Герцеговина
24 июня, 22.00. Швейцария — Канада
Время начала — московское
Онлайн-трансляции матчей сборных, результаты всех игр и турнирные таблицы групп ЧМ-2026 — на этой странице.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. В чемпионате примут участие 48 сборных, разделенные на 12 групп по 4 команды в каждой.
Групповой этап пройдет с 11 по 28 июня, плей-офф начнется 28 июня, а финальный матч состоится 19 июля.
Действующими чемпионами мира являются аргентинцы. В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти).