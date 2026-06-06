Расписание сборной Швейцарии в групповом этапе чемпионата мира по футболу

Швейцария встретится с Катаром, Боснией и Герцеговиной и Канадой

Сборная Швейцарии сыграет на чемпионате мира по футболу в группе В. Соперники — Катар, Босния и Герцеговина и Канада.

Расписание матчей сборной Швейцарии на групповом этапе ЧМ-2026

13 июня, 22.00. Катар — Швейцария

18 июня, 22.00. Швейцария — Босния и Герцеговина

24 июня, 22.00. Швейцария — Канада

Время начала — московское

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Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. В чемпионате примут участие 48 сборных, разделенные на 12 групп по 4 команды в каждой.

Групповой этап пройдет с 11 по 28 июня, плей-офф начнется 28 июня, а финальный матч состоится 19 июля.

Действующими чемпионами мира являются аргентинцы. В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти).