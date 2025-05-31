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31 мая 2025, 21:31

Дзюба: «Прожил бы заново чемпионат мира в России»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Дзюба (слева).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, какое событие из своей карьеры хотел бы прожить снова.

«Прожил бы заново чемпионат мира, когда вся страна болела и переживала. Это было очень круто!» — сказал Дзюба.

В 2018 году сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира по футболу, где уступила Хорватии (2:2, пенальти 3:4).

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