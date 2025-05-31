Дзюба: «Прожил бы заново чемпионат мира в России»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, какое событие из своей карьеры хотел бы прожить снова.

«Прожил бы заново чемпионат мира, когда вся страна болела и переживала. Это было очень круто!» — сказал Дзюба.

В 2018 году сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира по футболу, где уступила Хорватии (2:2, пенальти 3:4).

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