Черчесов — о словах Канчельскиса про ЧМ-2018: «Дайте ему мой номер. Мы все обсудим»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на слова Андрея Канчельскиса о том, что победы российской национальной команды на чемпионате мира-2018 были «куплены».

«Я не слышал, чтобы он так при мне сказал. Может, кто-то что-то перепутал, а его подставили. Во-первых, Андрей был реально большим футболистом, мы вместе в сборной играли. Надо ему отдать должное — он всегда на максимуме работал. И случайных футболистов в «Манчестер Юнайтед» не бывает. Однажды я, кстати, разговаривал с Фергюсоном. Просто так в «Юнайтед» никто не играет, поэтому это великий футболист, который, еще раз повторяю, говорил или не говорил, у меня никогда с ним проблем не было, вообще никогда. Так что я не знаю. Пожалуйста, дайте ему мой номер. Мы все обсудим. Я не знаю, сказал он это или нет», — приводит Legalbet слова Черчесова.

На чемпионате мира в России национальная команда в групповой стадии обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1). А в 1/8 по пенальти обыграла Испанию (1:1, 4:3 по пенальти).