Акинфеев хочет зарегистрировать товарный знак «нога бога»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев планирует зарегистрировать товарный знак «нога бога», сообщает РИА «Новости».

По информации источника, соответствующая заявка от имени футболиста была подана в Роспатент 29 апреля.

На чемпионате мира-2018 в России сборная России обыграла Испанию в 1/8 финала турнира — 1:1 (пенальти — 4:3). Акинфеев отразил ногой решающий удар Яго Аспаса в серии пенальти, что позволило росссянам выйти в четвертьфинал домашнего мундиаля.

В октябре 2018 года Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России.