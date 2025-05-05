Футбол
Чемпионат мира
ЧМ по футболу 2018
Новости
Календарь / результаты Статистика Статьи
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
Чемпионат мира-2018

5 мая, 16:56

Акинфеев хочет зарегистрировать товарный знак «нога бога»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев планирует зарегистрировать товарный знак «нога бога», сообщает РИА «Новости».

По информации источника, соответствующая заявка от имени футболиста была подана в Роспатент 29 апреля.

На чемпионате мира-2018 в России сборная России обыграла Испанию в 1/8 финала турнира — 1:1 (пенальти — 4:3). Акинфеев отразил ногой решающий удар Яго Аспаса в серии пенальти, что позволило росссянам выйти в четвертьфинал домашнего мундиаля.

В октябре 2018 года Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России.

Источник: РИА «Новости»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Игорь Акинфеев
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Сербия сообщила о требовании США вывести российских акционеров из NIS
В результате оползня в Индонезии погибли 11 человек
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
В Европарламенте назвали важной встречу европейских депутатов с Медведевым
Популярное видео
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • А Р Т

    С этой выходкой испортил всё ...

    06.05.2025

  • ТИМ

    Мне казалось, что он скромнее ...

    06.05.2025

  • Остров заячий

    Где была нога Бога в ЛЧ 11 лет?

    06.05.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Стельки выпускать будет.)

    06.05.2025

  • CHUBRIN

    Esli bi takoe zvi4alo iz ego Ust

    06.05.2025

  • CHUBRIN

    Чисто творчески! Что даст? АлёнУ) таладно

    06.05.2025

  • serkonol

    до этого момента казался умным.

    05.05.2025

  • Berkut-7

    Где-то в пантентном бюро, входит в зал Акинфеев и напрявляется в очередеь к регистрационному окну и вдруг замечает , знакомое лицо в очереди Акинфеев- О, Дзюбыч ,какими судьбами , я вот приехал ногу бога регестрировать, решился все-таки увековечить . Дзюба,оглядываясь нервно по сторонам- Да я это, тоже зарегестрировать решил ....только руку .

    05.05.2025

  • frunt 2

    дзюба-рука бога

    05.05.2025

  • zg

    Отличный вариант!)

    05.05.2025

  • chep

    Мда креатива ноль!

    05.05.2025

  • AZ

    Я думал, Игорь умнее)))

    05.05.2025

  • Evgen

    ножными протезами

    05.05.2025

  • Степочкин

    Не ожидал такого от Игоря..... Жена что ли такое кощунство в православной России подсказала?! мля... слов нет... куда мир катится?! Очень надеюсь что регистраторы вразумят и откажут.

    05.05.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    Соболев: "яйца бога" Дзюба: "кабачок бога" Широков: "щелочка бога"

    05.05.2025

  • shpasic

    может, собрать "Франкенштейна"? нога бога, усы надежды, рука Дзюбы...

    05.05.2025

  • Совковский

    Скромно. Ведь можно было круче: "Акинфеев - Бог".

    05.05.2025

  • zg

    А чем "бренд" барыжить то будет?)

    05.05.2025

    • Булыкин — о словах Лама про ЧМ-2018: «Сейчас все наезжают на Россию, и без причин в том числе»

    Дзюба: «Прожил бы заново чемпионат мира в России»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости