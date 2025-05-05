Акинфеев хочет зарегистрировать товарный знак «нога бога»
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев планирует зарегистрировать товарный знак «нога бога», сообщает РИА «Новости».
По информации источника, соответствующая заявка от имени футболиста была подана в Роспатент 29 апреля.
На чемпионате мира-2018 в России сборная России обыграла Испанию в 1/8 финала турнира — 1:1 (пенальти — 4:3). Акинфеев отразил ногой решающий удар Яго Аспаса в серии пенальти, что позволило росссянам выйти в четвертьфинал домашнего мундиаля.
В октябре 2018 года Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России.
Источник: РИА «Новости»
