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Словения — Россия: снять проклятие Марибора. У нас есть поводы для оптимизма

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
11 октября, 10:00

Статья опубликована в газете под заголовком: «Снять проклятие Марибора»

№ 8543, от 11.10.2021

Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня нашу сборную ждет важнейший отборочный матч ЧМ-2022. Он состоится в Мариборе, где 12 лет назад Россия потерпела катастрофу в квалификации чемпионата мира-2010.
Словения — Россия
Валерий Карпин. Четыре вопроса Валерию Карпину по матчу со Словакией. Увидим ли ответы во встрече со Словенией?

Чем ближе встреча со Словенией, тем сильнее хочется верить в лучшее. Ищешь поводы для оптимизма — и, как ни казалось бы странным, находишь их.

Нет, в качестве игры со Словакией по-прежнему никаких сомнений. О нем прямо говорил Валерий Карпин, а Андрей Аршавин вообще назвал трагедией. Статистику тоже не исправишь — она провальная по проценту владения мячом, ударам и т. д. Если в сентябрьских матчах мы сравнивали сборную нового тренера с командой Черчесова, то теперь уже назад почти никто не оглядывается. Что логично. При этом при Станиславе Саламовиче даже в печально знаменитом выезде к Сербии (0:5) не оказалось настолько скверных цифр. Тогда Россия нанесла 20 ударов по воротам (на 8 больше соперника) и 56 процентов времени владела мячом.

На чем же тогда сейчас основывается оптимизм? На том, что даже при всех отрицательных факторах наши в Казани победили. Бежали не туда, постоянно оставляли оппонентов на свободном пространстве, свои атаки прерывались на втором-третьем пасе, до чужой штрафной доходили по праздникам, но взяли же три очка.

На зубах, на характере. А это — самый здоровый фундамент, на котором можно строить.

Матвей Сафонов в&nbsp;игре против сборной Словакии. «Сафонов прибавляет. Но сильнее Гильерме в РПЛ пока никого нет«

Матвей Сафонов показал, что способен стать новым Игорем Акинфеевым. Сначала травма, потом, видимо, непростая семейная ситуация выбивали его из седла. Но сейчас краснодарец выглядит полностью собранным и созревшим. Будем надеяться, что за последний рубеж голова больше болеть не станет.

Оживает после операции и долгой реабилитации Дмитрий Баринов, возвращается понемногу на свой уровень. В пятницу хавбек «Локо» выдал большой объем работы.

Нет вопросов к связке Игоря Дивеева с Георгием Джикией, кроме одного ляпа у спартаковца. Шикарно вышел на замену Дмитрий Чистяков, который на пару с Сафоновым и ликвидировал тот острейший момент словаков.

Учится на ошибках Карпин. Александр Ерохин, скажем, приличный футболист, но не создан для бесконечной беготни в прессинге. Тут надо или другую тактику выбирать, или сажать зенитовца в запас, или мириться с тем, что прессинг начнет сильно хромать.

Валерий Карпин. Снимет ли Карпин проклятие Марибора? Прогноз на ключевую игру отборочного турнира ЧМ-2022

Главный тренер изучает возможности своих игроков на ходу, делает выводы, способен наступить на горло собственной песне о смелом футболе в угоду результату, что показал второй тайм со Словакией.

Значит, дальше должно быть только лучше. Да и куда уж хуже? Характер у команды есть. Постепенно определится обойма основных и наиболее подходящая для них манера действий. Поправятся многочисленные травмированные. Пусть не к Словении, а позже, но сейчас хотя бы вернется после дисквалификации Миранчук — дополнительная опция Карпину совсем не помешает.

Понятно, что все эти жизнерадостные рассуждения легко может оборвать Йосип Иличич, с которым наши футболисты ничего не могли поделать в матче первого круга в Сочи. Или еще кто-то из словенцев. Никто не говорит, что Россия — фаворит, особенно после Словакии. Но кое-какие поводы для оптимизма есть.

За них держимся перед важнейшей игрой отбора на ЧМ-2022. Которая состоится в городе, название которого стало нарицательным 12 лет назад после катастрофы россиян в стыках квалификации чемпионата мира-2010. Тот кошмар не должен повториться!

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