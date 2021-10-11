Сегодня нашу сборную ждет важнейший отборочный матч ЧМ-2022. Он состоится в Мариборе, где 12 лет назад Россия потерпела катастрофу в квалификации чемпионата мира-2010.

Чем ближе встреча со Словенией, тем сильнее хочется верить в лучшее. Ищешь поводы для оптимизма — и, как ни казалось бы странным, находишь их.

Нет, в качестве игры со Словакией по-прежнему никаких сомнений. О нем прямо говорил Валерий Карпин, а Андрей Аршавин вообще назвал трагедией. Статистику тоже не исправишь — она провальная по проценту владения мячом, ударам и т. д. Если в сентябрьских матчах мы сравнивали сборную нового тренера с командой Черчесова, то теперь уже назад почти никто не оглядывается. Что логично. При этом при Станиславе Саламовиче даже в печально знаменитом выезде к Сербии (0:5) не оказалось настолько скверных цифр. Тогда Россия нанесла 20 ударов по воротам (на 8 больше соперника) и 56 процентов времени владела мячом.

На чем же тогда сейчас основывается оптимизм? На том, что даже при всех отрицательных факторах наши в Казани победили. Бежали не туда, постоянно оставляли оппонентов на свободном пространстве, свои атаки прерывались на втором-третьем пасе, до чужой штрафной доходили по праздникам, но взяли же три очка.

На зубах, на характере. А это — самый здоровый фундамент, на котором можно строить.

Матвей Сафонов показал, что способен стать новым Игорем Акинфеевым. Сначала травма, потом, видимо, непростая семейная ситуация выбивали его из седла. Но сейчас краснодарец выглядит полностью собранным и созревшим. Будем надеяться, что за последний рубеж голова больше болеть не станет.

Оживает после операции и долгой реабилитации Дмитрий Баринов, возвращается понемногу на свой уровень. В пятницу хавбек «Локо» выдал большой объем работы.

Нет вопросов к связке Игоря Дивеева с Георгием Джикией, кроме одного ляпа у спартаковца. Шикарно вышел на замену Дмитрий Чистяков, который на пару с Сафоновым и ликвидировал тот острейший момент словаков.

Учится на ошибках Карпин. Александр Ерохин, скажем, приличный футболист, но не создан для бесконечной беготни в прессинге. Тут надо или другую тактику выбирать, или сажать зенитовца в запас, или мириться с тем, что прессинг начнет сильно хромать.

Главный тренер изучает возможности своих игроков на ходу, делает выводы, способен наступить на горло собственной песне о смелом футболе в угоду результату, что показал второй тайм со Словакией.

Значит, дальше должно быть только лучше. Да и куда уж хуже? Характер у команды есть. Постепенно определится обойма основных и наиболее подходящая для них манера действий. Поправятся многочисленные травмированные. Пусть не к Словении, а позже, но сейчас хотя бы вернется после дисквалификации Миранчук — дополнительная опция Карпину совсем не помешает.

Понятно, что все эти жизнерадостные рассуждения легко может оборвать Йосип Иличич, с которым наши футболисты ничего не могли поделать в матче первого круга в Сочи. Или еще кто-то из словенцев. Никто не говорит, что Россия — фаворит, особенно после Словакии. Но кое-какие поводы для оптимизма есть.

За них держимся перед важнейшей игрой отбора на ЧМ-2022. Которая состоится в городе, название которого стало нарицательным 12 лет назад после катастрофы россиян в стыках квалификации чемпионата мира-2010. Тот кошмар не должен повториться!