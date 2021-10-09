Португальский арбитр Диаш обслужит матч Словения — Россия
Португальский арбитр Артур Диаш обслужит матч отборочного турнира ЧМ-2022 Словения — Россия.
Ассистентами назначены Руй Тавареш и Пауло Соареш, резервный арбитр — Густаву Коррея. ВАР — Жоау Пиньейру, его помощником будет Угу Мигел.
Матч пройдет 11 октября в Мариборе (начало — в 21.45 по московскому времени).
Сборная России с 16 очками занимает второе место в отборочной группе, команда Словении идет третьей (10 очков).
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