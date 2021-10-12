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Словакия помогла России, Германия уже в Катаре, у Депая новый рекорд

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
12 октября, 01:10

Статья опубликована в газете под заголовком: «Словакия помогла России, Германия первой успешно прошла отбор»

№ 8545, от 13.10.2021

11 октября. Осиек. Хорватия — Словакия — 2:2. Никола Влашич (№13) забивает третий гол хорватов, который будет отменен. Фото Reuters
11 октября. Осиек. Хорватия — Словакия — 2:2. Никола Влашич (№13) забивает третий гол хорватов, который будет отменен. Фото Reuters
Теги:
Обзор состоявшихся в понедельник в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.

Ничья в нашу пользу

Группа Н
Хорватия — Словакия — 2:2 (Крамарич, 25. Модрич, 71 — Шранц, 20. Хараслин, 45).
Кипр — Мальта — 2:2 (Папулис, 8. Сотириу, 80 — Мускат, 53. Дегабриэли, 90+8).
Словения — Россия — 1:2 (Иличич, 40 — Дивеев, 28. Джикия, 32). Обзор — здесь.

После поражения в Казани словаков списали со счетов все, включая Хорватию, и «Шашечные» за это получили чувствительный щелчок по носу. А точнее — гол Шранца, который вбил мяч головой в сетку с подачи Хамшика. Да, всего через несколько минут Крамарич восстановил равновесие после углового, однако перед уходом на перерыв Хараслин снова вернул гостям лидерство. Словаки словно решили забить все, что не удалось в игре с российской командой, и им еще и везло, как в эпизоде с попаданием Крамарича в штангу.

Спасать Хорватию на второй тайм вышел Влашич, однако во второй раз равновесие восстановил не он, а Модрич: сам заработал штрафной, и сам же пробил сквозь развалившуюся «стенку». А третий хорватский гол отменили после подсказки ВАР. Сенсационная ничья стоила команде Златко Далича лидерства, и если текущее положение в таблице сохранится до последнего тура, то Россию устроит ничья в Сплите.

И

В

Н

П

М

О

1. Россия

8

6

1

1

13-5

19

2. Хорватия

8

5

2

1

13-3

17

3. Словакия

8

2

4

2

9-8

10

4. Словения

8

3

1

4

9-9

10

5. Мальта

8

1

2

5

8-17

5

6. Кипр

8

1

2

5

3-13

5

11 ноября. Россия — Кипр, Мальта — Хорватия, Словакия — Словения.

Немецкая месть

Группа J
Северная Македония — Германия — 0:4 (Хаверц, 50. Вернер, 70, 73. Мусиала, 83).
Румыния — Армения — 1:0 (Митрицэ, 26).
Исландия — Лихтенштейн — 4:0 (Тоурдарсон, 19. А.Гюдмунссон, 35, с пенальти, 79, с пенальти. А.Гудьйонсен, 89).

Победа Македонии в Дуйсбурге — едва ли не главная сенсация весенней части отборочного цикла. Тогда фантастическую игру показал попрощавшийся со сборной на Евро-2020 Пандев, но и без него хозяева снова потрепали немцам нервы. Правда, только в первом тайме. И отчасти — при помощи своих болельщиков, которые светили в лицо соперникам лазерными указками.

Но по большому счету это мелочь, а вот вернувшемуся в ворота после небольшой травмы Нойеру пришлось до перерыва выручить по-настоящему. В итоге имевшая колоссальное преимущество во владении мячом команда Ханси Флика забила первый гол не в позиционном нападении, а поймав македонцев на контратаке, в завершении которой Мюллер вывел на пустые ворота Хаверца. После этого вопросов относительно результата не осталось, и Германия уже добивала соперника. Преображающийся в сборной Вернер в первом тайме отметился попаданием в штангу, а тут оформил дубль в течение трех минут.

Немцы — второй участник ЧМ-2022 после хозяев турнира Катара. Германия не пропустила ни одного мирового первенства с 1954 года и едет на свой 20-й турнир. Больше — только у Бразилии.

Борьба же за вторую строчку продолжается. После этого тура Македония утратила завоеванные позиции, пропустив вперед Румынию. Последний же шанс растерявшей все свои достижения Армении хотя бы сохранить интригу до финиша — победа в предпоследнем туре над македонцами.

И

В

Н

П

М

О

1. Германия

8

7

0

1

23-3

21

2. Румыния

8

4

1

3

11-8

13

3. Сев.Македония

8

3

3

2

15-10

12

4. Армения

8

3

3

2

8-11

12

5. Исландия

8

2

2

4

11-15

8

6. Лихтенштейн

8

0

1

7

2-23

1

11 ноября. Германия — Лихтенштейн, Армения — Северная Македония, Румыния — Исландия.

Турция покончила с латвийскими комплексами

Группа G
Нидерланды — Гибралтар — 6:0 (ван Дейк, 9. Депай, 21, 45+3, с пенальти. Дюмфрис, 48. Гроневелд, 75. Мален, 86).
Норвегия — Черногория — 2:0 (М.Эльюнусси, 29, 90+6).
Латвия — Турция — 1:2 (Мерих Демирал, 70, в свои ворота — Сердар Дурсун, 75. Бурак Йылмаз, 90+9, с пенальти).

Голландцы, естественно, легко набрали очередные три очка. Хотя даже в банальной игре с безнадежным аутсайдером нашлись любопытные моменты. Во-первых, для открывшего счет ван Дейка это первый гол после разрыва крестообразных связок. А Депай установил рекорд «Оранжевых» по результативности в рамках календарного года. В 2000-м Патрик Клайверт забивал в среднем по голу за месяц, но с нынешним сверхнасыщенным календарем Депай отличился уже 14 раз!

Хет-трика и пятнадцатого мяча главную голландскую звезду лишил голкипер гостей Банда, сумевший в первом тайме парировать пенальти в исполнении Депая. Для человека, который работает помощником по обучению в одной из гибралтарских школ, это память на всю жизнь.

Скорее всего, судьба первого места решится в заключительном туре, когда голландцы примут Норвегию, сумевшую показать стопроцентный результат в отсутствие Холанна. Этой схваткой вполне может воспользоваться Турция, которая едва не выбыла из борьбы за второе место, но все-таки вырвала первую победу под началом Штефана Кунца благодаря пенальти на 9-й добавленной минуте! Если быть совсем точным, на секундомере было 98:05, и это самый поздний гол нынешнего отборочного цикла. А новый тренер покончил со старыми комплексами. Дело в том, что Турция не могла обыграть Латвию с 1924 года, а в начале этого века прибалтийская команда не пустила турок на Евро-2004.

И

В

Н

П

М

О

1. Голландия

8

6

1

1

29-6

19

2. Норвегия

8

5

2

1

15-6

17

3. Турция

8

4

3

1

19-15

15

4. Черногория

8

3

2

3

11-11

11

5. Латвия

8

1

2

5

8-13

5

6. Гибралтар

8

0

0

8

3-34

0

13 ноября. Черногория — Голландия, Турция — Гибралтар, Норвегия — Латвия.

У валлийцев Бельгия в уме

Группа Е
Белоруссия — Чехия — 0:2 (Шик, 22. Гложек, 65).
Эстония — Уэльс — 0:1 (Мур, 12).

После инфарктной ничьей в прошлом туре Чехия и Уэльс продолжили уже заочный спор за второе место и одержали выездные победы. Положение идущих третьими валлийцев более комфортное благодаря наличию матча в запасе. Осложняет же ситуацию то, что в заключительном туре им играть с Бельгией.

И

В

Н

П

М

О

1. Бельгия

6

5

1

0

21-4

16

2. Чехия

7

3

2

2

12-9

11

3. Уэльс

6

3

2

1

8-7

11

4. Эстония

6

1

1

4

8-16

4

5. Белоруссия

7

1

0

6

6-19

3

13 ноября. Бельгия — Эстония, Уэльс — Белоруссия.

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Андрей Кузичев все материалы автора
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