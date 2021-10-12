Словакия помогла России, Германия уже в Катаре, у Депая новый рекорд

Обзор состоявшихся в понедельник в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.

Ничья в нашу пользу

Группа Н

Хорватия — Словакия — 2:2 (Крамарич, 25. Модрич, 71 — Шранц, 20. Хараслин, 45).

Кипр — Мальта — 2:2 (Папулис, 8. Сотириу, 80 — Мускат, 53. Дегабриэли, 90+8).

Словения — Россия — 1:2 (Иличич, 40 — Дивеев, 28. Джикия, 32). Обзор — здесь.

После поражения в Казани словаков списали со счетов все, включая Хорватию, и «Шашечные» за это получили чувствительный щелчок по носу. А точнее — гол Шранца, который вбил мяч головой в сетку с подачи Хамшика. Да, всего через несколько минут Крамарич восстановил равновесие после углового, однако перед уходом на перерыв Хараслин снова вернул гостям лидерство. Словаки словно решили забить все, что не удалось в игре с российской командой, и им еще и везло, как в эпизоде с попаданием Крамарича в штангу.

?? 36-year-old Luka Modri? scores on his 144th appearance for Croatia ???#WCQ pic.twitter.com/7AMV4XdfVN — UEFA Nations League (@EURO2024) October 11, 2021

Спасать Хорватию на второй тайм вышел Влашич, однако во второй раз равновесие восстановил не он, а Модрич: сам заработал штрафной, и сам же пробил сквозь развалившуюся «стенку». А третий хорватский гол отменили после подсказки ВАР. Сенсационная ничья стоила команде Златко Далича лидерства, и если текущее положение в таблице сохранится до последнего тура, то Россию устроит ничья в Сплите.

И В Н П М О 1. Россия 8 6 1 1 13-5 19 2. Хорватия 8 5 2 1 13-3 17 3. Словакия 8 2 4 2 9-8 10 4. Словения 8 3 1 4 9-9 10 5. Мальта 8 1 2 5 8-17 5 6. Кипр 8 1 2 5 3-13 5

11 ноября. Россия — Кипр, Мальта — Хорватия, Словакия — Словения.

Немецкая месть

Группа J

Северная Македония — Германия — 0:4 (Хаверц, 50. Вернер, 70, 73. Мусиала, 83).

Румыния — Армения — 1:0 (Митрицэ, 26).

Исландия — Лихтенштейн — 4:0 (Тоурдарсон, 19. А.Гюдмунссон, 35, с пенальти, 79, с пенальти. А.Гудьйонсен, 89).

Победа Македонии в Дуйсбурге — едва ли не главная сенсация весенней части отборочного цикла. Тогда фантастическую игру показал попрощавшийся со сборной на Евро-2020 Пандев, но и без него хозяева снова потрепали немцам нервы. Правда, только в первом тайме. И отчасти — при помощи своих болельщиков, которые светили в лицо соперникам лазерными указками.

A green laser was pointed at Joshua Kimmich's face during Germany's match against North Macedonia ? pic.twitter.com/uIBMF850ix — B/R Football (@brfootball) October 11, 2021

Но по большому счету это мелочь, а вот вернувшемуся в ворота после небольшой травмы Нойеру пришлось до перерыва выручить по-настоящему. В итоге имевшая колоссальное преимущество во владении мячом команда Ханси Флика забила первый гол не в позиционном нападении, а поймав македонцев на контратаке, в завершении которой Мюллер вывел на пустые ворота Хаверца. После этого вопросов относительно результата не осталось, и Германия уже добивала соперника. Преображающийся в сборной Вернер в первом тайме отметился попаданием в штангу, а тут оформил дубль в течение трех минут.

Что Флик сделал с Вернером? У Тимо дубль, а Германия стала первой сборной, котороя квалифицировалась на ЧМ в Катаре ??



Качать Тимо ? pic.twitter.com/d9brzyqhv1 — Матч ТВ (@MatchTV) October 11, 2021

Немцы — второй участник ЧМ-2022 после хозяев турнира Катара. Германия не пропустила ни одного мирового первенства с 1954 года и едет на свой 20-й турнир. Больше — только у Бразилии.

Germany have officially qualified for the 2022 World Cup ??



They're the first team aside from the host nation Qatar to qualify. pic.twitter.com/jox0KiSo1h — B/R Football (@brfootball) October 11, 2021

Борьба же за вторую строчку продолжается. После этого тура Македония утратила завоеванные позиции, пропустив вперед Румынию. Последний же шанс растерявшей все свои достижения Армении хотя бы сохранить интригу до финиша — победа в предпоследнем туре над македонцами.

И В Н П М О 1. Германия 8 7 0 1 23-3 21 2. Румыния 8 4 1 3 11-8 13 3. Сев.Македония 8 3 3 2 15-10 12 4. Армения 8 3 3 2 8-11 12 5. Исландия 8 2 2 4 11-15 8 6. Лихтенштейн 8 0 1 7 2-23 1

11 ноября. Германия — Лихтенштейн, Армения — Северная Македония, Румыния — Исландия.

Турция покончила с латвийскими комплексами

Группа G

Нидерланды — Гибралтар — 6:0 (ван Дейк, 9. Депай, 21, 45+3, с пенальти. Дюмфрис, 48. Гроневелд, 75. Мален, 86).

Норвегия — Черногория — 2:0 (М.Эльюнусси, 29, 90+6).

Латвия — Турция — 1:2 (Мерих Демирал, 70, в свои ворота — Сердар Дурсун, 75. Бурак Йылмаз, 90+9, с пенальти).

Голландцы, естественно, легко набрали очередные три очка. Хотя даже в банальной игре с безнадежным аутсайдером нашлись любопытные моменты. Во-первых, для открывшего счет ван Дейка это первый гол после разрыва крестообразных связок. А Депай установил рекорд «Оранжевых» по результативности в рамках календарного года. В 2000-м Патрик Клайверт забивал в среднем по голу за месяц, но с нынешним сверхнасыщенным календарем Депай отличился уже 14 раз!

Пока ждешь голов от наших, порадуйся за Ван Дейка. Вирджил забил впервые после разрыва крестов ?



Вирджил мощно внес мяч в ворота Гибралтара после подачи Депая ?? pic.twitter.com/PEikdBssEp — Матч ТВ (@MatchTV) October 11, 2021

Хет-трика и пятнадцатого мяча главную голландскую звезду лишил голкипер гостей Банда, сумевший в первом тайме парировать пенальти в исполнении Депая. Для человека, который работает помощником по обучению в одной из гибралтарских школ, это память на всю жизнь.

Скорее всего, судьба первого места решится в заключительном туре, когда голландцы примут Норвегию, сумевшую показать стопроцентный результат в отсутствие Холанна. Этой схваткой вполне может воспользоваться Турция, которая едва не выбыла из борьбы за второе место, но все-таки вырвала первую победу под началом Штефана Кунца благодаря пенальти на 9-й добавленной минуте! Если быть совсем точным, на секундомере было 98:05, и это самый поздний гол нынешнего отборочного цикла. А новый тренер покончил со старыми комплексами. Дело в том, что Турция не могла обыграть Латвию с 1924 года, а в начале этого века прибалтийская команда не пустила турок на Евро-2004.

И В Н П М О 1. Голландия 8 6 1 1 29-6 19 2. Норвегия 8 5 2 1 15-6 17 3. Турция 8 4 3 1 19-15 15 4. Черногория 8 3 2 3 11-11 11 5. Латвия 8 1 2 5 8-13 5 6. Гибралтар 8 0 0 8 3-34 0

13 ноября. Черногория — Голландия, Турция — Гибралтар, Норвегия — Латвия.

У валлийцев Бельгия в уме

Группа Е

Белоруссия — Чехия — 0:2 (Шик, 22. Гложек, 65).

Эстония — Уэльс — 0:1 (Мур, 12).

После инфарктной ничьей в прошлом туре Чехия и Уэльс продолжили уже заочный спор за второе место и одержали выездные победы. Положение идущих третьими валлийцев более комфортное благодаря наличию матча в запасе. Осложняет же ситуацию то, что в заключительном туре им играть с Бельгией.

И В Н П М О 1. Бельгия 6 5 1 0 21-4 16 2. Чехия 7 3 2 2 12-9 11 3. Уэльс 6 3 2 1 8-7 11 4. Эстония 6 1 1 4 8-16 4 5. Белоруссия 7 1 0 6 6-19 3

13 ноября. Бельгия — Эстония, Уэльс — Белоруссия.