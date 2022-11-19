Главные звезды чемпионата мира. Чего мы ждем от Месси, Роналду, Мбаппе, Неймара и других

Те, за кем в ближайшее время будет наблюдать вся планета.

Лионель Месси

Страна: Аргентина

Клуб: «ПСЖ»

Возраст: 35 лет

Лионель Месси. Фото Global Look Press

Семикратному обладателю «Золотого мяча» для полной коллекции не хватает только золота чемпионата мира. Восемь лет назад он с Аргентиной уступил в финале, а теперь постарается добраться до трофея. Шансы высоки: его сборная — в числе фаворитов турнира.

Криштиану Роналду

Страна: Португалия

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Возраст: 37 лет

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

В отличие от Месси, Роналду не играл даже в финале чемпионата мира. В этом году у него последний шанс добраться до самого значимого титула в футболе — через четыре года португальцу исполнится уже 41 год, и вряд ли он поедет на следующий ЧМ.

Неймар

Страна: Бразилия

Клуб: «ПСЖ»

Возраст: 30 лет

Неймар. Фото Global Look Press

Неймар еще наверняка сыграет на чемпионате мира, но сейчас у него есть прекрасная возможность привести Бразилию к трофею, которого она не видела 20 лет. Для Неймара это принципиально, потому что он считается безусловным лидером золотого поколения, которое пока не побеждало на главном турнире планеты.

Карим Бензема

Страна: Франция

Клуб: «Реал»

Возраст: 34 года

Карим Бензема. Фото Global Look Press

Бензема — действующий обладатель «Золотого мяча», но не действующий чемпион мира. Победу в России сборная Франции по нефутбольным причинам добывала без одного из лучших форвардов века. Бензема вообще играл на чемпионате мира всего раз, поэтому настроен на максимальный результат.

Килиан Мбаппе

Страна: Франция

Клуб: «ПСЖ»

Возраст: 23 года

Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press

Настоящее и будущее мирового футбола. Мбаппе уже успел выиграть чемпионат мира, но ему все равно есть что доказывать — особенно после провального Евро-2020, где Кильян не забил решающий пенальти. Четыре года назад Мбаппе был признан лучшим молодым игроком турнира, а сейчас нацелен взять награду покрупнее.

Кевин Де Брейне

Страна: Бельгия

Клуб: «Манчестер Сити»

Возраст: 31 год

Кевин Де Брейне. Фото Global Look Press

У Бельгии фантастическое поколение — Ромелу Лукаку, Эден Азар, Тибо Куртуа, Аксель Витсель, Кевин Де Брейне... Все они упустили не один шанс выиграть крупный турнир. В Катаре бельгийцы вновь попробуют завоевать трофей, а Кевин Де Брейне наверняка замахнется на индивидуальный приз.

Харри Кейн

Страна: Англия

Клуб: «Тоттенхэм»

Возраст: 29 лет

Харри Кейн. Фото Global Look Press

Лучший бомбардир ЧМ-2018 мог привести сборную Англии к победе на Евро-2020, но там она оступилась в финале. Теперь капитан британской команды попытается не только забить больше всех, но и подарить своей стране первую победу на чемпионате мира с 1966 года.

Роберт Левандовски

Страна: Польша

Клуб: «Барселона»

Возраст: 34 года

Роберт Левандовски. Фото Global Look Press

В этом веке поляки ни разу не выходили в плей-офф чемпионата мира. Для Роберта Левандовски это вызов — один из лучших бомбардиров в истории «Баварии» собирается побороться за 1/8 финала. У Левандовски есть и личная цель — он еще не забивал на чемпионатах мира.

Мануэль Нойер

Страна: Германия

Клуб: «Бавария»

Возраст: 36 лет

Мануэль Нойер. Фото Global Look Press

Многолетний первый номер и капитан сборной Германии едет на свой четвертый чемпионат мира. Четыре года назад немцы не смогли защитить титул и вылетели еще до начала плей-офф, и на этот раз Нойер намерен пройти со своей командой намного дальше.

Луис Суарес

Страна: Уругвай

Клуб: «Насьональ»

Возраст: 35 лет

Луис Суарес. Фото Global Look Press

Для знаменитого уругвайского «вампира» это последний чемпионат мира. В 2010 году он буквально своими руками помог сборной выйти в полуфинал, когда отбил мяч в матче со сборной Ганы. Эра закольцовывается — сейчас Уругвай снова встретится с Ганой, а Суарес попытается протащить команду как можно дальше.

Лука Модрич

Страна: Хорватия

Клуб: «Реал»

Возраст: 37 лет

Лука Модрич. Фото Global Look Press

Для хорватского волшебника этот чемпионат мира тоже станет последним, но он уже сделал для своей страны более чем достаточно. В этом году Хорватии будет невероятно трудно снова выйти в финал, но лучший игрок предыдущего мирового форума еще способен удивлять.