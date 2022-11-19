Главные звезды чемпионата мира. Чего мы ждем от Месси, Роналду, Мбаппе, Неймара и других
Лионель Месси
Страна: Аргентина
Клуб: «ПСЖ»
Возраст: 35 лет
Семикратному обладателю «Золотого мяча» для полной коллекции не хватает только золота чемпионата мира. Восемь лет назад он с Аргентиной уступил в финале, а теперь постарается добраться до трофея. Шансы высоки: его сборная — в числе фаворитов турнира.
Криштиану Роналду
Страна: Португалия
Клуб: «Манчестер Юнайтед»
Возраст: 37 лет
В отличие от Месси, Роналду не играл даже в финале чемпионата мира. В этом году у него последний шанс добраться до самого значимого титула в футболе — через четыре года португальцу исполнится уже 41 год, и вряд ли он поедет на следующий ЧМ.
Неймар
Страна: Бразилия
Клуб: «ПСЖ»
Возраст: 30 лет
Неймар еще наверняка сыграет на чемпионате мира, но сейчас у него есть прекрасная возможность привести Бразилию к трофею, которого она не видела 20 лет. Для Неймара это принципиально, потому что он считается безусловным лидером золотого поколения, которое пока не побеждало на главном турнире планеты.
Карим Бензема
Страна: Франция
Клуб: «Реал»
Возраст: 34 года
Бензема — действующий обладатель «Золотого мяча», но не действующий чемпион мира. Победу в России сборная Франции по нефутбольным причинам добывала без одного из лучших форвардов века. Бензема вообще играл на чемпионате мира всего раз, поэтому настроен на максимальный результат.
Килиан Мбаппе
Страна: Франция
Клуб: «ПСЖ»
Возраст: 23 года
Настоящее и будущее мирового футбола. Мбаппе уже успел выиграть чемпионат мира, но ему все равно есть что доказывать — особенно после провального Евро-2020, где Кильян не забил решающий пенальти. Четыре года назад Мбаппе был признан лучшим молодым игроком турнира, а сейчас нацелен взять награду покрупнее.
Кевин Де Брейне
Страна: Бельгия
Клуб: «Манчестер Сити»
Возраст: 31 год
У Бельгии фантастическое поколение — Ромелу Лукаку, Эден Азар, Тибо Куртуа, Аксель Витсель, Кевин Де Брейне... Все они упустили не один шанс выиграть крупный турнир. В Катаре бельгийцы вновь попробуют завоевать трофей, а Кевин Де Брейне наверняка замахнется на индивидуальный приз.
Харри Кейн
Страна: Англия
Клуб: «Тоттенхэм»
Возраст: 29 лет
Лучший бомбардир ЧМ-2018 мог привести сборную Англии к победе на Евро-2020, но там она оступилась в финале. Теперь капитан британской команды попытается не только забить больше всех, но и подарить своей стране первую победу на чемпионате мира с 1966 года.
Роберт Левандовски
Страна: Польша
Клуб: «Барселона»
Возраст: 34 года
В этом веке поляки ни разу не выходили в плей-офф чемпионата мира. Для Роберта Левандовски это вызов — один из лучших бомбардиров в истории «Баварии» собирается побороться за 1/8 финала. У Левандовски есть и личная цель — он еще не забивал на чемпионатах мира.
Мануэль Нойер
Страна: Германия
Клуб: «Бавария»
Возраст: 36 лет
Многолетний первый номер и капитан сборной Германии едет на свой четвертый чемпионат мира. Четыре года назад немцы не смогли защитить титул и вылетели еще до начала плей-офф, и на этот раз Нойер намерен пройти со своей командой намного дальше.
Луис Суарес
Страна: Уругвай
Клуб: «Насьональ»
Возраст: 35 лет
Для знаменитого уругвайского «вампира» это последний чемпионат мира. В 2010 году он буквально своими руками помог сборной выйти в полуфинал, когда отбил мяч в матче со сборной Ганы. Эра закольцовывается — сейчас Уругвай снова встретится с Ганой, а Суарес попытается протащить команду как можно дальше.
Лука Модрич
Страна: Хорватия
Клуб: «Реал»
Возраст: 37 лет
Для хорватского волшебника этот чемпионат мира тоже станет последним, но он уже сделал для своей страны более чем достаточно. В этом году Хорватии будет невероятно трудно снова выйти в финал, но лучший игрок предыдущего мирового форума еще способен удивлять.