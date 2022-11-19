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Сегодня, 23:00

Главные звезды чемпионата мира. Чего мы ждем от Месси, Роналду, Мбаппе, Неймара и других

Гоша Чернов
Корреспондент
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Килиан Мбаппе, Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Неймар.
Фото Global Look Press
Карим Бензема.
Фото Global Look Press
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Кевин Де Брейне.
Фото Global Look Press
Харри Кейн.
Фото Global Look Press
Роберт Левандовски.
Фото Global Look Press
Мануэль Нойер.
Фото Global Look Press
Луис Суарес.
Фото Global Look Press
Лука Модрич.
Фото Global Look Press
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Те, за кем в ближайшее время будет наблюдать вся планета.

Лионель Месси

Страна: Аргентина
Клуб: «ПСЖ»
Возраст: 35 лет

Лионель Месси. Фото Global Look Press
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Семикратному обладателю «Золотого мяча» для полной коллекции не хватает только золота чемпионата мира. Восемь лет назад он с Аргентиной уступил в финале, а теперь постарается добраться до трофея. Шансы высоки: его сборная — в числе фаворитов турнира.

Криштиану Роналду

Страна: Португалия
Клуб: «Манчестер Юнайтед»
Возраст: 37 лет

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

В отличие от Месси, Роналду не играл даже в финале чемпионата мира. В этом году у него последний шанс добраться до самого значимого титула в футболе — через четыре года португальцу исполнится уже 41 год, и вряд ли он поедет на следующий ЧМ.

Неймар

Страна: Бразилия
Клуб: «ПСЖ»
Возраст: 30 лет

Неймар. Фото Global Look Press
Неймар.
Фото Global Look Press

Неймар еще наверняка сыграет на чемпионате мира, но сейчас у него есть прекрасная возможность привести Бразилию к трофею, которого она не видела 20 лет. Для Неймара это принципиально, потому что он считается безусловным лидером золотого поколения, которое пока не побеждало на главном турнире планеты.

Карим Бензема

Страна: Франция
Клуб: «Реал»
Возраст: 34 года

Карим Бензема. Фото Global Look Press
Карим Бензема.
Фото Global Look Press

Бензема — действующий обладатель «Золотого мяча», но не действующий чемпион мира. Победу в России сборная Франции по нефутбольным причинам добывала без одного из лучших форвардов века. Бензема вообще играл на чемпионате мира всего раз, поэтому настроен на максимальный результат.

Килиан Мбаппе

Страна: Франция
Клуб: «ПСЖ»
Возраст: 23 года

Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Настоящее и будущее мирового футбола. Мбаппе уже успел выиграть чемпионат мира, но ему все равно есть что доказывать — особенно после провального Евро-2020, где Кильян не забил решающий пенальти. Четыре года назад Мбаппе был признан лучшим молодым игроком турнира, а сейчас нацелен взять награду покрупнее.

Кевин Де Брейне

Страна: Бельгия
Клуб: «Манчестер Сити»
Возраст: 31 год

Кевин Де Брейне. Фото Global Look Press
Кевин Де Брейне.
Фото Global Look Press

У Бельгии фантастическое поколение — Ромелу Лукаку, Эден Азар, Тибо Куртуа, Аксель Витсель, Кевин Де Брейне... Все они упустили не один шанс выиграть крупный турнир. В Катаре бельгийцы вновь попробуют завоевать трофей, а Кевин Де Брейне наверняка замахнется на индивидуальный приз.

Харри Кейн

Страна: Англия
Клуб: «Тоттенхэм»
Возраст: 29 лет

Харри Кейн. Фото Global Look Press
Харри Кейн.
Фото Global Look Press

Лучший бомбардир ЧМ-2018 мог привести сборную Англии к победе на Евро-2020, но там она оступилась в финале. Теперь капитан британской команды попытается не только забить больше всех, но и подарить своей стране первую победу на чемпионате мира с 1966 года.

Роберт Левандовски

Страна: Польша
Клуб: «Барселона»
Возраст: 34 года

Роберт Левандовски. Фото Global Look Press
Роберт Левандовски.
Фото Global Look Press

В этом веке поляки ни разу не выходили в плей-офф чемпионата мира. Для Роберта Левандовски это вызов — один из лучших бомбардиров в истории «Баварии» собирается побороться за 1/8 финала. У Левандовски есть и личная цель — он еще не забивал на чемпионатах мира.

Мануэль Нойер

Страна: Германия
Клуб: «Бавария»
Возраст: 36 лет

Мануэль Нойер. Фото Global Look Press
Мануэль Нойер.
Фото Global Look Press

Многолетний первый номер и капитан сборной Германии едет на свой четвертый чемпионат мира. Четыре года назад немцы не смогли защитить титул и вылетели еще до начала плей-офф, и на этот раз Нойер намерен пройти со своей командой намного дальше.

Луис Суарес

Страна: Уругвай
Клуб: «Насьональ»
Возраст: 35 лет

Луис Суарес. Фото Global Look Press
Луис Суарес.
Фото Global Look Press

Для знаменитого уругвайского «вампира» это последний чемпионат мира. В 2010 году он буквально своими руками помог сборной выйти в полуфинал, когда отбил мяч в матче со сборной Ганы. Эра закольцовывается — сейчас Уругвай снова встретится с Ганой, а Суарес попытается протащить команду как можно дальше.

Лука Модрич

Страна: Хорватия
Клуб: «Реал»
Возраст: 37 лет

Лука Модрич. Фото Global Look Press
Лука Модрич.
Фото Global Look Press

Для хорватского волшебника этот чемпионат мира тоже станет последним, но он уже сделал для своей страны более чем достаточно. В этом году Хорватии будет невероятно трудно снова выйти в финал, но лучший игрок предыдущего мирового форума еще способен удивлять.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Карим Бензема
Кевин де Брейне
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Неймар Сантос
Чемпионат мира по футболу
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