Послематчевая пресс-конференция главного тренера нашей сборной, который провел свою первую игру в таком качестве.

Смолов, Захарян

— По каким причинам был обусловлен выбор с Миранчуком в роли ложной «девятки»? И почему Смолов не получил игрового времени?

— Так планировали действовать, чтобы центральные защитники выдергивались на Миранчука. Не все получалось, но задумка такая была. И для прессинга. Во втором тайме не вышел, потому что понимали: придется тяжело, хорваты станут оказывать давление. Мы хотели за счет мощного нападающего отодвинуть игру с нашей половины поля, поэтому появился Заболотный.

— Рассматривали ли вариант выпустить Смолова с первых минут либо выпустить его на замену? И как оцениваете выступление Захаряна?

— Когда изучили Хорватию — она играла не 4-4-2 или 4-2-3-1, а ромбом — то мысль такая появилась, чтобы использовать Миранчука в этой зоне. Было несколько вариантов состава. В конце концов, остановились на этом. По поводу Захаряна: считаю, что для 18-летнего футболиста более чем достойно себя проявил. До 60-й минуты, пока оставались силы, абсолютно не выпадал. Не ощущалось растерянности, Арсен не тушевался, все было по делу. Допускал потери, и не только он, но от большого желания. Возможно, какой-то паузы не хватало всей команды. Хотелось быстро сыграть вперед, что иногда подводит, поэтому часто теряли мяч.

— Как оцените результат? Насколько довольны одним очком? Кажется, что вы нервничаете больше, чем перед матчем.

— Не могу сказать, что доволен игрой и результатом. Окей, одно очко, двигаемся дальше. Буду удовлетворен, если победим Кипр и Мальту — надо думать уже об этих командах. Волнения уже нет, есть отходняк.

Гильерме, Самошников, Головин

— Как Кафанов объяснил выбор в пользу Гильерме?

— Честно говоря, не спрашивал. До того, как Витальич сказал мне, что будет играть Гильерме, мы обсуждали плюсы и минусы, которые он видит в трех вратарях. Лучше спросить у него. В большей степени повлияло то, что у Гильерме есть опыт таких матчей.

— Самошников вышел на замену, но сначала почему-то направо. Усилил команду? Какое впечатление произвел?

— Самошников очень прилично сыграл. У него был дебют — и как и Захарян, парень не стушевался. Выглядел на своем хорошем уровне, как в «Рубине». Направо убежал в запаре. Я, наверное, тоже виноват. Сказал ему: «Выходишь на свою позицию». Он отправился направо, потом я увидел, поменял фланг. Моя вина в том, что не сказал четко: выходишь налево. Подразумевал, что он понимал — если тренируется слева, туда и выходит.

— Головин вышел не в атакующей тройке, а глубже. Чего хотели добиться этим переводом?

— Идея такая, что Головин, по моему мнению, футболист центра поля, а не фланговый в системе 4-3-3. Крайние игроки — не полузащитники, а нападающие. Ионов, Захарян, постоянно выходящий в «Динамо» в той же схеме и знающий требования. Головин с его объемом мог помочь и в центре поля, и в обороне, и в атаке — как позиционной, так и быстрой.

Баринов, Миранчук

— Баринов начал сезон неоднозначно, получил две красные карточки из-за двух желтых. Схватил предупреждение и сейчас. Нервничали ли насчет удаления? И что посоветуете в этом плане тренеру «Локо» Марко Николичу?

— Он, думаю, сам разберется, что говорить Баринову в клубе. Я никто, чтобы ему советовать. Сказали Дмитрию быть повнимательнее со второй карточкой, тем более, примеры были.

— Что сказали Миранчуку после замены?

— Тактическую схему мы не меняли. Заболотный так же вышел центральным нападающим в расстановке 4-3-3. Леше же сказал: «Спасибо, молодец, отработал 45 минут, давно не играл столько в официальных встречах, тем более, против серьезного соперника с таким уровнем подготовки». У него получилась рваная предсезонка, Миранчук не в лучшем тонусе.

— На трибуне был огромный баннер, посвященный вам, болельщики скандировали в ваш адрес, около стадиона даже шарфы продавали по 900 рублей с вашим изображением. Но во время матча Александр Мостовой говорил, что рано культивировать ваш образ, надо сначала чего-то добиться. Как вы к этому относитесь?

— По 900 рублей? По соточке мне бы отстегивали — тогда вообще нормально было, тогда пусть культивируют. А так не надо ничего такого. Игра сборной должна культивировать любовь к ней, к футболистам. Это все искусственное, не работает долго. Мне лично надо думать по поводу футбола сборной, чтобы за нее болели. А по поводу использования имиджевых прав — вопрос не ко мне. Атмосфера на стадионе — обалденная, спасибо огромное болельщикам. Давно в такой обстановке не оказывались ни клубы, ни национальная команда. Думаю, это помогло ребятам, когда сил уже оставалось мало, биться, бороться и добиться такого результата.

— В нескольких эпизодах действия футболистов вызвали у вас раздражение. Правильно ли, что в первую очередь то, как Миранчук вступал в отбор?

— Недовольство связано с необоснованными потерями. Когда торопились, когда можно было взять паузу с мячом. Все понятно, что это от большого желания поскорее приблизиться к воротам соперника. По поводу самоотдачи, борьбы, желания не то, что раздражения нет — только благодарность команде можно выразить. И стартовому составу, и тем, кто вышел на замену.

Словения, Словакия, Кипр

— Ваш будущий соперник, Кипр, неожиданно проиграл Мальте — 0:3. Ваша первая реакция? И что скажете о ничьей 1:1 в матче Словения — Словакия со стратегической точки зрения?

— Первая реакция, когда узнаешь о 3:0 в пользу Мальты, — это удивление. Когда выяснилось, что в первом тайме у киприотов случилось удаление, — все может быть, и удивления уже меньше. Ничья жев матче Словения — Словакия показывает, что у нас ровная группа. Слова, что мы тут никого не слабее и не сильнее, подтверждается результатами.

— На Кипре под 40 градусов днем, начало встречи в 19.00. Как построите подготовку?

— Она запланирована вне зависимости от погоды. Знали, что там жарко. В четверг — восстановительный день, в пятницу — предыгровая тренировка, где можно встряхнуться, пропотеть, почувствовать поле. В таких условиях смешно говорить о какой-то подготовке.

Дивеев, Черышев

— Была явно наигранная история с включением Дивеева при наших аутах. Почему наигрывали именно этот вариант и довольны ли исполнением?

— Так Дивеев какого роста? Все лежит на поверхности. Раз после этого возникало напряжение у ворот хорватов, какие-то полумоменты — значит, доволен.

— Черышев получил свои минуты. Усилил ли он команду? Есть ли ощущение, что после неудачного Евро-2020 Денис и ряд других футболистов еще не восстановились психологически?

— Как я уже говорил, все кто вышел на замену, помогли и усилили, в том числе и Черышев в некоторых моментах здорово сыграл. Не замечаю, что из-за Евро кто-то здесь не так выглядит.

Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. Европа. Группа H

Россия — Хорватия — 0:0

Россия: Гильерме, Марио Фернандес (Самошников, 78), Дивеев, Джикия, Караваев, Кузяев (Ерохин, 84), Баринов, Головин, Миранчук (Заболотный, 46), Ионов (Черышев, 70), Захарян (Бакаев, 70).

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Чалета-Цар, Соса, Брозович, Ковачич, Пашалич (Иванушец, 70), Влашич, Перишич (Ливая, 75), Крамарич (Оршич, 75).

Предупреждения: Баринов, 35. Черышев, 90+4.

Судьи: Рейншрейбер. Хассан, Яркони (все — Израиль).

ВАР: Гринфельд. Фуксман (оба — Израиль).

1 сентября. Москва. Стадион «Лужники».

Словения — Словакия — 1:1 (Стоянович, 42 — Боженик, 32).

Мальта — Кипр — 3:0 (Аттард, 44, 54. Дж.Мбонг, 46). Удаление: Сотериу (Кипр), 40.

И В Н П М О 1. Хорватия 4 2 1 1 4-1 7 2. Россия 4 2 1 1 6-4 7 3. Словакия 4 1 3 0 5-4 6 4. Словения 4 1 1 2 3-4 4 5. Мальта 4 1 1 2 6-8 4 6. Кипр 4 1 1 2 1-4 4

Оставшиеся матчи

4 сентября. Словакия — Хорватия, Кипр — Россия, Словения — Мальта.

7 сентября. Хорватия — Словения, Россия — Мальта, Словакия — Кипр.

8 октября. Кипр — Хорватия, Россия — Словакия, Мальта — Словения.

11 октября. Хорватия — Словакия, Словения — Россия, Кипр — Мальта.

11 ноября. Мальта — Хорватия, Россия — Кипр, Словакия — Словения.

14 ноября. Хорватия — Россия, Словения — Кипр, Мальта — Словакия.