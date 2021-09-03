Месси чудом избежал травмы. В воскресенье у Лео новая дуэль с Неймаром

Обзор главных событий отборочного цикла ЧМ-2022 в Южной Америке, где сборным пришлось играть без футболистов АПЛ.

Аргентина не проигрывает два года

Венесуэла — Аргентина — 1:3 (Сотельдо, 94, с пенальти — Лаутаро Мартинес, 45+2. Х.Корреа, 71. А.Корреа, 74)

Первый матч аргентинцев в ранге чемпионов Южной Америки пришелся на игру с командой, которая совсем недавно лишилась главного тренера. Португалец Жозе Пезейру известил венесуэльскую федерацию футбола о разрыве контракта, так как не получал зарплату в течение года. Это так же ненормально, как и реакция работодателей, не понявших поступка Пезейру в канун важнейших матчей. Просто надо ценить людей, которые способны сотворить маленькое чудо на континентальном первенстве, когда теперь уже бывшему тренеру пришлось из-за вспышки коронавируса поменять почти весь состав буквально накануне старта.

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As? fue la dura entrada ante Lionel Messi de parte de Adr?an Mart?nez que deriv? en la tarjeta roja ? del compromiso.



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Что касается гостей, то они все же нашли язык с рядом английских клубов, поэтому в старте появились и герой Кубка Америки Эмилиано Мартинес, и выполняющий важную роль в центре поля Ло Сельсо. Последнее было особенно актуально в связи с дисквалификацией Паредеса. Игра, между тем, из-за обилия повреждений и стыков получалась какой-то рваной. Кажется, только уникальная координация Месси спасла капитана после того, как в него прямой ногой врезался удаленный после изучения арбитром повтора Адриано Мартинес. Защитник провел на поле менее семи минут, заменив травмировавшегося Веласкеса.

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Goool de Lautaro Mart?nez tras un excelente pase filtrado de Messi y as? la 'albiceleste' gana por la m?nima antes del mediotiempo.



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Аргентина, и до этого владевшая мячом 82 процента времени, получила больше пространства и быстро разыграли лишнего благодаря тонкому пасу Ло Сельсо на Лаутаро Мартинеса. Команда Лионеля Скалони осталась верна себе, так как большинство голов в отборочном цикле забила в первом тайме, а форвард «Интера» отличается исключительно на чужих полях. Другую же — менее приятную тенденцию — бело-голубые с успехом переломили.

?GOOOOOOOL! Argentina convierte el segundo gol tras un fuerte remate de Joaqu?n Correa.



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В Каракасе во второй половине игры они отправили мяч в сетку дважды, и это больше, чем за шесть предыдущих игр. Понравилось, как эффектно комбинировали аргентинцы. Сейчас уже трудно поверить, сколько скепсиса было в первое время после назначения Скалони, Теперь же все популярнее прозвище команды, образованное от фамилии главного тренера — La Scaloneta. На данный момент беспроигрышная серия Аргентины достигла 21 матча, стартовав после проигранного Бразилии полуфинала Кубка Америки-2019.

Бразилия неуязвима?

Чили — Бразилия — 0:1 (Эвертон Рибейру, 64)

Бразильцы по воле АПЛ лишились двух ведущих вратарей — Аллисона и Эдерсона. Впрочем, Вевертон из «Палмейраса» не сильно им уступает. Он качественно заменил лидеров в двух октябрьских играх, и в Сантьяго сыграл идеально. Что до других «англичан», то наиболее чувствительными стали потери Габриэла Жезуса, Фреда, Тиагу Силвы и героя Олимпиады Ришарлисона. Да и Фабинью с Роберту Фирмину в сложившейся ситуации не стали бы лишними.

Las mejores im?genes del primer tiempo del empate sin goles en el Monumental de Santiago. ?



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И если поначалу это совсем не ощущалось, а Неймар должен был забивать из своей фирменной позиции чуть левее ворот, то постепенно атаки игравших без травмированного Алексиса Санчеса чилийцев становились все острее. Видаль, кажется, был везде, и один раз мяч даже побывал в воротах гостей, однако ВАР подтвердил наличие офсайда.

Не случайно Тите в перерыве снял с игры Бруну Гимараэса и впервые попавшего в статовый состав пентакампеонов Винисиуса Жуниора. Ход сработал, а свежий Эвертон Рибейру добил мяч в ворота после атаки своего одноклубника по «Фламенго» Габриэла Барбозы. Не показав своей лучшей игры, Бразилия выиграла все семь квалификационных матчей, и в воскресенье в Сан-Паулу попробует поквитаться с Аргентиной за проигранный финал континентального первенства.

?Gooooool del 'Scratch'! ?verton Ribeiro rompe el empate a los 64' tras un rebote de Claudio Bravo.



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Уругвай буксует, Эквадор на подъеме

Перу — Уругвай — 1:1 (Тапия, 24 — Де Арраскаэта, 29)

Уругвайцы наконец-то прервали свою самую «засушливую» серию в отборах на мировые чемпионаты. Она длилась с ноября прошлого года и была прервана голом отличавшегося прежде только в контрольных матчах Де Арраскаэты на отметке 315 минут. Показательно, что произошло долгожданное для Оскара Табареса событие в отсутствие главных звезд атаки — Кавани и Луиса Суареса.

Giorgian de Arrascaeta marc? el empate en el Estadio Nacional. ?Vamos que esto no termina! ?? ? ??



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А до этого неплохо смотрелись перуанцы, которые только в последнем июньском туре выиграли первый отборочный матч, и на волне того успеха стали четвертыми на Кубке Америки. Судя по голу, забитому Тапией ударом через себя, кураж у подопечных Рикарду Гареки никуда не делся. Только закончилось все не устроившей никого ничьей. Насевшие на ворота гостей во втором тайме «инки» опережают в таблице только Венесуэлу, а Уругвай, в добавленное арбитром время отметившийся попаданием в штангу, упустил возможность оторваться от оступившейся в первом матче дня Колумбии.

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Tambi?n por Movistar Play ?? https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/yvK4wRHKuf — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) September 3, 2021

Боливия — Колумбия — 1:1 (Сауседо, 83 — Р.Мартинес, 69)

Если Бразилия может обойтись без Малкома и Клаудинью, то Барриос — одна из системообразующих фигур в команде Рейналдо Руэды. Колумбийцы пока не отпустили его в расположение «Зенита», и встречу в высокогорном Ла-Пасе полузащитник начал в стартовом составе.

As? fue el GOLAZO de Roger Mart?nez que abri? la jornada 9 de las Clasificatorias rumbo a Qatar. ?? ??



Disfruta todas las Clasificatorias a trav?s de la se?al de Movistar TV ?? https://t.co/0QaBBNyBxl#ClasificatoriasxMDeportes ? pic.twitter.com/njkQL0ru28 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) September 2, 2021

На высоте 3593 метра над уровнем моря гости поначалу оправдывали статистику, согласно которой они не уступали Боливии на протяжении десяти официальных матчей и выиграли восемь из них. Однако эффектный гол дебютировавшего в отборочном цикле Мартинеса не стал победным благодаря чудесному спасению хозяев. Сауседо так выстрелил с дальней дистанции, что Оспина лишь проводил мяч глазами. Колумбия балансирует на грани вылета из пятерки потенциальных обладателей путевок в Катар.

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Эквадор — Парагвай — 2:0 (Торрес, 88. Эстрада, 90+5)

В другом высокогорном матче в Кито главные события пришлись на заключительный отрезок. Все началось с того, что не без труда державшиеся парагвайцы потеряли Арсамендию. Игроку стало плохо, его увезли на медицинском каре, и на поле вышел бывший спартаковец Мельгарехо. В итоге он стал свидетелем крайне неудачной для гостей развязки, по ходу которой эквадорцы наконец-то нанесли первые удары в створ, и оба оказались результативными.

As? fue el gol de F?lix Torres ?? tras un excelente centro de Pervis Estupi??n que abri? el marcador casi al final del partido.



Disfruta todas las Clasificatorias a trav?s de la se?al de Movistar TV ??https://t.co/0QaBBNyBxl#ClasificatoriasxMDeportes ? pic.twitter.com/NIQ7mo0jRG — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) September 2, 2021

В первом случае Торресу позволили переправить мяч в сетку головой с весьма острого угла. Во втором — сольный номер удался Эстраде, который, наплевав на коронавирусные ограничения, помчался отмечать победу с болельщиками.

Sobre el final del partido, Estrada sentenci? el marcador en Quito y los tres puntos se quedaron en casa. ???



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Черный июнь с двумя поражениями в отборочном цикле и проваленным Кубком Америки позади, и Эквадор по-прежнему сенсационно удерживает позиции в группе лидеров.