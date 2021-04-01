Армения лидирует с тремя победами, а 37-летний Пандев шокировал Германию на глазах Карасева

Обзор состоявшихся в среду в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.

Ничейный синдром Украины

Группа D

Босния — Франция — 0:1 (Гризманн, 60)

Украина — Казахстан — 1:1 (Яремчук, 20 — Мужиков, 59)

Чемпионы мира в этом цикле смотрятся даже слишком прагматично. Украина французов за это наказала, с Казахстаном все сложилось проще, а против Боснии снова пришлось непросто. Нули на табло в первой тайме сохранил невероятный сэйв Ллориса, который сравнялся по числу матчей за сборную с Тьерри Анри (123). Впереди этой пары только сыгравший за национальную команду 142 раза Лилиан Тюрам.

Еще один исторический и важнейший для этой игры момент — 35-й гол Гризманна за сборную. Форвард «Барселоны» обошел Давида Трезеге и вышел на четвертое место в списке снайперов всех времен. Ближайший ориентир — отличившийся 41 раз Мишель Платини. У рекордсмена — Анри — на десять точных ударов больше.

Griezmann's impressive form for France continues ?



Wait for the celebration! pic.twitter.com/2DZ7VO1B2P — ESPN FC (@ESPNFC) March 31, 2021

Команда Дидье Дешама впервые в истории одержала восемь побед подряд на чужих полях и просто берет свое, тогда как конкуренты продолжают оступаться. Еще неделю назад Украину хвалили за ничью в Париже, а сейчас команда Андрея Шевченко под огнем критики. В двух кряду домашних матчах она упустила победы, хотя после того, как в среду Зинченко и Яремчук организовали первое взятие ворот, в это невозможно было поверить. Однако больше Казахстан не пропустил, а Мужиков эффектным обводящим ударом отправил мяч в дальний угол. После достойной игры с Францией это, кстати, совершенно не удивляет.

Группа D И В Н П М О Франция 3 2 1 0 4-1 7 Украина 3 0 3 0 3-3 3 Финляндия 2 0 2 0 3-3 2 Босния и Герцеговина 2 0 1 1 2-3 1 Казахстан 2 0 1 1 1-3 1

Форвард «Краснодара» — новый герой Армении

Группа J

Армения — Румыния — 3:2 (Сперцян, 56. Ароян, 87. Барсегян, 89, с пеналььи — Чикылдэу, 62, 72)

Германия — Македония — 1:2 (Гюндоган, 63, с пенальти — Пандев, 45+2. Эльмас, 85)

Лихтенштейн — Исландия — 1:4 (Фрик, 79 — Севарссон, 12. Бьяднасон, 45+1. Пальссон, 77. Сигюрьенссон, 90+4)

Армения — главное открытие отборочного цикла. Главный тренер Хоакин Капаррос поменял не только игру, но и психологию команды, которая выходит играть на победу без оглядки на отсутствие главной звезды — Генриха Мхитаряна. Показательно, что в игре с Румынией армяне поменяли трех футболистов уже в перерыве, и все замены были направлены на усиление атаки. Один верный момент хозяева упустили, а потом — после паса ростовчанина Байрамяна — инициативу на себя взял Сперцян, и фортуна вознаградили его за смелость. Двойной рикошет, и мяч от штанги влетел в сетку.

Сперцян из «Краснодара» после передачи Байрамяна распечатал ворота румынов ?



Правда, следом армяне пропустили сразу два. pic.twitter.com/nNvyq6BKR4 — Матч ТВ (@MatchTV) March 31, 2021

Возможно, хозяевам не хватало здорового прагматизма. При счете 1:0 они продолжали без устали атаковать и позволили румынам выйти вперед. Однако армянская команда не сломались и, получив численное преимущество после удаления Пушкаша, перевернула игру. Сначала отличился оказавшийся на позиции центрфорварда экс-защитник «Урала» Ароян, а потом настырность Сперцяна привела к назначения пенальти. Девять очков в трех турах — фантастический результат для сборной Армении, которая к тому же впервые в своей истории выиграла пять матчей подряд.

??? Second-half madness!



?5?6? Armenia 1-0 Romania

?6?2? Armenia 1-1 Romania

?7?2? Armenia 1-2 Romania

?8?7? Armenia 2-2 Romania

?8?9? Armenia 3-2 Romania#WCQ pic.twitter.com/idFijeVaxU — European Qualifiers (@EURO2020) March 31, 2021

Казалось, этой команде суждено лишь три часа быть единоличным лидером. В осечку Германии было невозможно поверить, однако немцы не безупречны, и до осени Армения останется первой. Да, команда Йоахима Лева давила и владела преимуществом, а Горецка из отличной позиции попал в перекладину, но когда Сергей Карасев дал свисток на перерыв, на табло горели цифры 0:1. Хозяева потеряли перед воротами 37-летнюю македонскую легенду Пандева, и шансов у Тер Штегена не было.

Дедушка Пандев, который брал ЛЧ с Моуринью, Это'О и Снейдером в «Интере», все еще забивает. И не кому-нибудь, а Германии ?



И пока Македония немцам даже не проигрывает pic.twitter.com/wqsMQVEAmp — Матч ТВ (@MatchTV) March 31, 2021

Отыгрались немцы, когда российский арбитр указал на 11-метровую отметку после фола на Сане, и вышедший на поле с капитанской повязкой Гюндоган не промахнулся. Перелом? Не тут то было! Вернер, находясь в убойной позиции, даже толком не попал по мячу.

TIMO WERNER, HOW DID YOU MISS?! ? pic.twitter.com/ACDf2yw26z — ESPN FC (@ESPNFC) March 31, 2021

Прежде Германии такое не мешало. Она все равно побеждала, а тут еще один ляп в обороне позволил отличиться Эльмасу. Можно сказать, восстановилась справедливость, ведь на 76-й минуте Карасев ошибочно не наказал хозяев пенальти, когда рукой сыграл Эмре Джан. В итоге произошло почти невероятное, хотя, в отличие от гостевых матчей, дома немцы в отборах на чемпионат мира уже проигрывали. В 1985 году Португалии (0:1) и в 2001-м Англии (1:5). Македония в отличной компании.

North Macedonia lead Germany again!



Just look what it means to them ? pic.twitter.com/cv2bdP70NO — ESPN FC (@ESPNFC) March 31, 2021

Но даже на таком сенсационном фоне добрых слов заслужил Лихтенштейн. Да, футбольный карлик снова проиграл, только у него есть повод для гордости, ведь Фрик отправил мяч в сетку прямым ударом с углового.

Ну и вишенка на торте — сухой лист из Лихтенштейна ?



Сборная Лихтенштейна. Сухой лист. Теперь ты видел всё ? pic.twitter.com/Ebu1WSiKms — Матч ТВ (@MatchTV) March 31, 2021

Группа J И В Н П М О Армения 3 3 0 0 6-2 9 Македония 3 2 0 1 9-4 6 Германия 3 2 0 1 5-2 6 Румыния 3 1 0 2 5-6 3 Исландия 3 1 0 2 4-6 3 Лихтенштейн 3 0 0 3 1-10 0

Без Левандовски Польша не взяла «Уэмбли»

Группа I

Англия — Польша — 2:1 (Кейн, 19, с пенальти. Магуайр, 85 — Модер, 58)

Андорра — Венгрия — 1:4 (Пуйоль, 90+3, с пенальти — Фиоло, 45+2. Гоздог, 41. Клянхайслер, 58. Него, 90)

Сан-Марино — Албания — 0:2 (Манай, 63. Узуни, 85)

К сожалению, едва ли не самый ожидаемый матч дня между Англией и Польшей обошелся без противостояния двух экстраординарных нападающих. Левандовски из-за повреждения колена выбыл на месяц и отложил вопрос подъема на второе место в рейтинге лучших снайперов в истории европейских отборочных циклов. Сейчас поляка отделяют от Андрея Шевченко два забитых мяча.

Так что в Лондоне главной звездой атаки был Кейн, забивший с заработанного Стерлингом пенальти. Это уже десятый мяч нападающего за сборную, забитый с 11-метровой отметки, что является новым рекордом. Позади остался Фрэнк Лэмпард, которому предрекают назначение на пост главного тренера молодежной сборной.

Harry Kane has 47 goal contributions in 48 games for club and country this season ? pic.twitter.com/R2sTNzO8it — ESPN FC (@ESPNFC) March 31, 2021

Возможно, этого хватило бы для победы, однако дикую ошибку допустил Стоунз. Потеряв мяч у собственной штрафной, он позволил полякам отыграться первым же попаданием в створ ворот. Голкипер англичан Поуп явно не был готов к такому подвоху, и в седьмом матче за сборную впервые пропустил. Но, в конце концов, Стоунз сам сломал и сам же починил: при подаче углового сделал скидку на партнера по обороне Магуайра, и тот вогнал мяч под перекладину.

«Уэмбли» остается неприступной крепостью. В отборочных турнирах чемпионатов мира и Европы англичане не проигрывают здесь ровно 30 матчей, и последний двадцать из них завершились победами команды «Трех львов».

Группа I И В Н П М О Англия 3 3 0 0 9-1 9 Венгрия 3 2 1 0 10-4 7 Албания 3 2 0 1 3-2 6 Польша 3 1 1 1 7-5 4 Андорра 3 0 0 3 1-8 0 Сан-Марино 3 0 0 3 0-10 0

Новая Испания

Группа В

Испания — Косово — 3:1 (Дани Ольмо, 34. Ферран Торрес, 36. Морено, 75 — Халими, 70)

Греция — Грузия — 1:1 (Какабадзе, 76 — Кварацхелия, 78)

Испанцы упустили победу над греками и в добавленное арбитром время добыли три очка в Тбилиси, однако сейчас «Красная фурия» решила не трепать нервы болельщикам. Дани Ольмо в этот раз отличился уже в первом тайме, забив красивейший гол ударом в дальнюю «девятку».

Dani Olmo bends one beautifully ? pic.twitter.com/Nesn3CzRCP — ESPN FC (@ESPNFC) March 31, 2021

К подобному, как и к регулярным успехам удвоившего счет Феррана Торреса, уже начинаешь привыкать. А вот результативный пас 18-летнего полузащитника «Барселоны» Педри в форме сборной увидели впервые. Учитывая молодость авторов голов (22 и 21 год), можно констатировать — испанское будущее уже наступило.

Pedri ? Ferran Torres



Spain are moving ? pic.twitter.com/uwZR6l9g12 — ESPN FC (@ESPNFC) March 31, 2021

Интригу, правда, решил оживить Унаи Симон, попытавшийся сыграть в стиле Нойера. Однако копия всегда хуже оригинала. Все закончилось потерей, и Халими забил гол дня, забросив мяч в ворота почти с центра поля. Впрочем, Херард Морено быстро всех успокоил.

OH MY KOSOVO!



ONE OF THE WILDEST GOALS YOU'LL SEE TODAY ? pic.twitter.com/M9ugDMpLMr — ESPN FC (@ESPNFC) March 31, 2021

Что касается сборной Грузии, то ей хотелось посочувствовать в прошлом туре. Впрочем, с психологической устойчивостью у команды все в порядке. Она пережила и поражение на последних секундах, и автогол в Салониках. Всего через две минуты Кварацхелия явил себя во всей красе, и принес волевую ничью голом после эффектного сольного прохода.

Какой же красавец Хвича! Cместился с фланга, накрутил двоих и вонзил в ближний ?



Второй гол за две игры и плюс несколько миллионов к ценнику ? pic.twitter.com/bSrxV3Mico — Матч ТВ (@MatchTV) March 31, 2021

Группа B И В Н П М О Испания 3 2 1 0 6-3 7 Швеция 2 2 0 0 4-0 6 Греция 2 0 2 0 2-2 2 Грузия 3 0 1 2 2-4 1 Косово 2 0 0 2 1-6 0

Манчини идет на великий рекорд

Группа С

Литва — Италия — 0:2 (Сенси, 48. Иммобиле, 90+4, с пенальти)

Северная Ирландия — Болгария — 0:0

Италия снова выиграла, а Роберто Манчини повторил результат Марчело Липпи. Эти специалисты начали работу со «Скуадрой адзуррой» с 25 матчей без поражений. Правда, до национального рекорда потребуется удачно сыграть на чемпионате Европы, который станет полноценной проверкой для обновленной Манчини команды. Лучшая серия из 30 встреч без осечек пришлась на период с 1935 по 1939 год. Золотое время Италии, выигравшей два чемпионата мира под началом великого Витторио Поццо.

25 — Italy have lost none of their last 25 games under Roberto Mancini (W20 D5), equalling their second longest unbeaten streak ever achieved under Marcello Lippi between 2004-2006; only Vittorio Pozzo has recorded a better such run (30, 1935-1939). Bulwark.#LituaniaItalia pic.twitter.com/fVfPnz4FHI — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 31, 2021

Ну а матч Северной Ирландии примечателен тем, что эта игра стала 126-й для полузащитника Стивена Дэйвиса. Это — британский рекорд, которым прежде владел знаменитый в прошлом голкипер сборной Англии Питер Шилтон.

?@StevenDavis8 has become the most-capped British footballer of all time with 126 appearances for @NorthernIreland!



?What an achievement! pic.twitter.com/W8nMSzF9iU — SPORF (@Sporf) March 31, 2021

Группа С И В Н П М О Италия 3 3 0 0 6-0 9 Швейцария 2 1 0 0 4-1 6 Сев.Ирландия 2 0 1 1 0-2 1 Болгария 3 0 1 2 1-5 1 Литва 2 0 0 2 0-3 0

Стопроцентная Дания

Группа F

Австрия — Дания — 0:4 (Ольсен, 58, 74. Мехле, 63. Хейбьерг, 67)

Молдавия — Израиль — 1:4 (Карп, 29 — Захави, 45+1. Соломон, 57. Даббур, 64. Натхо, 66)

Шотландия — Фареры — 4:0 (Макгинн, 7, 53. Адамс, 60. Фрэйзер, 70)

К Дании у нас особое внимание. И дело не в поражении молодежки. Это — главный конкурент в группе на Евро-2020, и скандинавы снова играли с заметным преимуществом. Удивительно, как им не удалось забить до перерыва, но в итоге Ольсен получил такую передачу от Дилэйни, что промахнуться было невозможно. После этого оборона Австрии рухнула, а Дания укрепила лидерство со стопроцентных результатом.

??? Most goals for Scotland in the last 10 years



10 John McGinn*

9 Steven Fletcher, Steven Naismith

7 Robert Snodgrass



* all since Sept 2019 pic.twitter.com/WClSNVpVJf — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) March 31, 2021

Ее главный преследователь — воодушевленная выходом на Евро Шотландия. Главными героями у британцев в этот раз стали Макгинн, который после назначения главным тренером Стива Кларка неожиданной раскрылся в роли снайпера и забил уже 10 мячей, а также сделавший ассистентский хет-трик Тирни.