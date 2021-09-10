Месси превзошел рекорд Пеле. Но за Криштиану Роналду ему не угнаться
Лионель Месси минувшей ночью забил три мяча в ворота сборной Боливии и стал шестым игроком, которому удалось отметиться двумя хет-триками в отборочном турнире чемпионата мира в зоне КОНМЕБОЛ. До аргентинца подобным достижением могли похвастаться лишь три представителя Бразилии (Тостао, Зико, Ромарио), чилиец Марсело Салас и боливиец Хоакин Ботеро.
Сегодняшние голы оказались для Месси 77-м, 78-м и 79-м в форме национальной команды. Форвард, выступающий за сборную с 2005 года, вышел на первое место в списке южноамериканских бомбардиров, оставив за спиной самого Пеле. Правда, король футбола показывал гораздо более высокую среднюю результативность — на 77 голов ему понадобилось 92 матча. Кстати, третье место в рейтинге занимает партнер Месси по «ПСЖ» Неймар, четвертым идет Луис Суарес, немало поигравший с аргентинцем за «Барселону».
В общем списке бомбардиров сборных команд Месси сравнялся с выдающимся замбийским форвардом Годфри Читалу, наколотившим 79 голов в 111 матчах. От занимающего четвертое место Ференца Пушкаша аргентинец отстает на пять мячей, от замыкающего тройку Мохтара Дахари — на десять. А вот рекорд всех времен с недавних пор принадлежит вечному сопернику Месси — Криштиану Роналду, который огорчил соперников сборной Португалии 111 раз.
Зато среди аргентинских бомбардиров у Месси уже давно нет конкурентов. Результат Габриэля Батистуты он превзошел пять лет назад, а продолжающие карьеру преследователи Серхио Агуэро и Анхель Ди Мария отстают очень и очень сильно.
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