Месси превзошел рекорд Пеле. Но за Криштиану Роналду ему не угнаться

А вот до тройки лучших бомбардиров в истории — всего десять голов.

Лионель Месси минувшей ночью забил три мяча в ворота сборной Боливии и стал шестым игроком, которому удалось отметиться двумя хет-триками в отборочном турнире чемпионата мира в зоне КОНМЕБОЛ. До аргентинца подобным достижением могли похвастаться лишь три представителя Бразилии (Тостао, Зико, Ромарио), чилиец Марсело Салас и боливиец Хоакин Ботеро.

Футболисты, сделавшие по два хет-трика в южноамериканском отборе к ЧМ.

Сегодняшние голы оказались для Месси 77-м, 78-м и 79-м в форме национальной команды. Форвард, выступающий за сборную с 2005 года, вышел на первое место в списке южноамериканских бомбардиров, оставив за спиной самого Пеле. Правда, король футбола показывал гораздо более высокую среднюю результативность — на 77 голов ему понадобилось 92 матча. Кстати, третье место в рейтинге занимает партнер Месси по «ПСЖ» Неймар, четвертым идет Луис Суарес, немало поигравший с аргентинцем за «Барселону».

Лучшие бомбардиры в южноамериканских сборных.

В общем списке бомбардиров сборных команд Месси сравнялся с выдающимся замбийским форвардом Годфри Читалу, наколотившим 79 голов в 111 матчах. От занимающего четвертое место Ференца Пушкаша аргентинец отстает на пять мячей, от замыкающего тройку Мохтара Дахари — на десять. А вот рекорд всех времен с недавних пор принадлежит вечному сопернику Месси — Криштиану Роналду, который огорчил соперников сборной Португалии 111 раз.

Футболисты, забившие наибольшее количество голов за национальные сборные.

Зато среди аргентинских бомбардиров у Месси уже давно нет конкурентов. Результат Габриэля Батистуты он превзошел пять лет назад, а продолжающие карьеру преследователи Серхио Агуэро и Анхель Ди Мария отстают очень и очень сильно.