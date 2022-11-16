До России ФИФА отстраняла от ЧМ много стран. Кого еще банили не по футбольным причинам?

Список внушительный.

20 ноября в Катаре начнется чемпионат мира-2022. Дебютное мировое первенство по футболу для Ближнего Востока пройдет без сборной России. ФИФА отстранила нашу команду от участия в турнире. При этом случай с российской национальной сборной далеко не первый.

В данном материале «СЭ» вспомнит обстоятельства, когда сборные не допускали до ЧМ из-за нефутбольных причин.

Испания и ЧМ-1938

Матч между Италией и Францией на ЧМ-1938. Фото Global Look Press

Испанцы стали первыми, кого ФИФА не пустила на чемпионат мира по футболу. Турнир прошел во Франции и стал последним до событий Второй мировой войны. В 1938 году в Испании шла гражданская война, которая завершилась только год спустя.

ЧМ-1938 в целом получился своеобразным:

1) всего выступило 15 стран (из-за включения территории Австрии в состав Германии — австрийцы не смогли сыграть матч с Швецией);

2) южноамериканские команды бойкотировали соревнования (исключение составили Бразилия и Куба);

3) следующий чемпионат мира прошел только в 1950 году.

Германия и Япония — ЧМ-1950

Стадион «Маракана» в Рио-де-Жанейро на ЧМ-1950. Фото Global Look Press

ФИФА запретила участвовать Германии и Японии в чемпионате мира-1950 из-за развязывания Второй мировой войны. Военный конфликт стал причиной отмены мировых первенств в 1942-м и 1946-м. Примечательно, что итальянцы и австрийцы не были наказаны пропуском ЧМ в Бразилии.

Немцы сыграют уже на следующем ЧМ, а вот японцы ждали своего следующего шанса до 1988-го.

ЮАР, Конго, Филиппины и Гватемала — ЧМ-1966

Форвард сборной Германии Уве Зеелер в матче с Уругваем на ЧМ-1966. Фото Global Look Press

В 1963 году ФИФА исключила из своей организации ЮАР. Причиной стал политический режим апартеида в стране. На ЧМ-1966 африканская команда также не сыграла, хотя чиновники пытались найти решения. Предлагалось поехать на мировой турнир составом из «белых» футболистов, а на следующий в 1970-м — из темнокожих. Такой вариант отклонили в ЮАР.

В отборе ЧМ-1966 не выступили еще три сборные: Филиппины (не заплатили взнос), Конго (не отправили письменную заявку) и Гватемала (не уложились в сроки).

Победителями ЧМ-1966 стали хозяева соревнований — англичане. Для британцев этот успех пока единственный на мировой арене.

СССР и отбор на ЧМ-1974

Сборная СССР была дисквалифицирована с отбора чемпионата мира-1974. Команде из Советского Союза присудили техническое поражение в связи с пропуском ответного стыкового матча против Чили за право сыграть в финальной стадии турнира. Первая игра в Москве завершилась с нулевым счетом.

За месяц до второго матча с СССР в Чили произошел военный переворот под руководством Аугусто Пиночета. Стадион «Насьональ», где должна была пройти игра, превратили в тюрьму. СССР пытался перенести встречу на нейтральную территорию, но консенсуса с ФИФА не удалось найти.

Иран и ЧМ-1986

Церемония открытия ЧМ-1986 в Мексике на стадионе «Ацтека» в Мехико. Фото Global Look Press

ФИФА не стала допускать Иран до чемпионата мира-1986 после начала войны с Ираком. При этом вторая сторона конфликта приняла участие в квалификации и даже вышла в финальную стадию. Как известно, военный конфликт начался с вторжения Ирака на территорию Ирана.

На ЧМ-1986 в Мексике появилось популярное среди болельщиков празднование «волна», а самым главным его событием стала «рука Бога» от легендарного Диего Марадоны.

Чили и Мексика — ЧМ-1990

На ЧМ-1990 в Италии ФИФА не допустила сборную Чили за инцидент в матче отбора с Бразилией (2:0). Голкипер чилийцев Роберто Рохас изрезал себе лоб, когда штрафная площадь его команды была окутана дымом. Болельщики бразильцев активно использовали пиротехнику, а девушка Розмари де Мело выстрелила из ракетницы. Снаряд предположительно попал в голову вратаря.

Когда дым рассеялся, то все увидели Рохаса в крови. Футболиста унесли с поля. После матча чилийская сторона требовала засчитать им победу, но, как позже показало расследование, Рохас достал из перчатки лезвие и изрезал себе лоб. Голкипера дисквалифицировали пожизненно, а национальную команду лишили поездки на первенство мира.

Другой пострадавшей командой стала Мексика. Страна-хозяйка предыдущего крупного турнира получила бан из-за махинаций в молодежной сборной. Чиновники скрыли настоящий возраст одного из игроков, за что взрослую команду дисквалифицировали с ЧМ-1990.

Ливия и Югославия — ЧМ-1994

Футболист сборной Бразилии Дунга с трофеем ЧМ-1994. Фото Global Look Press

Сборная Югославии не была допущена до участия в отборочном турнире ЧМ-1994 из-за международных санкций — на территории страны шла война.

В похожую ситуацию попала сборная Ливии. Страна входила в американский список спонсоров терроризма, поэтому была отстранена от квалификации первенства мира в США.

Бруней и ЧМ-2014

Сборная Брунея пролетела мимо отбора чемпионата мира-2014 в Бразилии из-за вмешательства правительства страны в работу национальной футбольной федерации. В 2008 году власти Брунея заменили всё руководство на новых людей, а в 2009-м ФИФА приостановила его членство в организации.