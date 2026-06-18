ЧМ-2026, результаты 17-18 июня: Англия победила Хорватию, Португалия сыграла вничью с ДР Конго и другие матчи
Матчи 1-го тура группового этапа на чемпионате мира по футболу
Вечером 17 июня в Хьюстоне Португалия сыграла вничью с ДР Конго (1:1), в Арлингтоне Англия победила Хорватию (4:2).
В ночь на 18 июня в Торонто прошел матч Гана — Панама (1:0), а в Мехико состоялась игра Узбекистан — Колумбия (1:3).
17 июня, среда
18 июня, четверг
Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
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