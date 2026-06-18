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18 июня, 07:05

ЧМ-2026, результаты 17-18 июня: Англия победила Хорватию, Португалия сыграла вничью с ДР Конго и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Getty Images
Матчи 1-го тура группового этапа на чемпионате мира по футболу

Вечером 17 июня в Хьюстоне Португалия сыграла вничью с ДР Конго (1:1), в Арлингтоне Англия победила Хорватию (4:2).

В ночь на 18 июня в Торонто прошел матч Гана — Панама (1:0), а в Мехико состоялась игра Узбекистан — Колумбия (1:3).

17 июня, среда

Чемпионат мира. Группа K.
17 июня, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)
Португалия
1:1
ДР Конго
Чемпионат мира. Группа L.
17 июня, 23:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Англия
4:2
Хорватия

18 июня, четверг

Чемпионат мира. Группа L.
18 июня, 02:00. BMO Field (Торонто)
Гана
1:0
Панама
Чемпионат мира. Группа K.
18 июня, 05:00. Estadio Azteca (Мехико)
Узбекистан
1:3
Колумбия

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

ЧМ по футболу-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр и статистика в актуальном виде

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