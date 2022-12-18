Месси vs Мбаппе не главное противостояние финала. Ключевые фигуры Аргентины и Франции — Скалони и Дешам

Готовимся к тактической зарубе тренеров в финале ЧМ-2022.

Аргентина Скалони: пересобранный центр поля и жесткие меры в отношении звезд

Аргентину на этом чемпионате мира воспринимают как группу качественных, но не звездных игроков, помогающих одному гению творить историю. Отчасти это так, но важно понимать, что отличает эту сборную от самой себя прошлых формаций. Тем более что первый серьезный трофей с «Альбиселесте» Лео выиграл полтора года назад и даже в лучшие годы своей карьеры на международном уровне не блистал.

Что изменилось сейчас? Сборная Аргентины стала менее звездной, но более прагматичной и сбалансированной командой. В этом огромная заслуга Лионеля Скалони — 44-летнего тренера, о котором еще недавно мало кто слышал. Когда в 2018-м Скалони возглавил сборную, многие удивились — карьеру игрока он завершил всего тремя годами ранее, а за спиной у него было только несколько сезонов в роли ассистента в «Севилье» и национальной команде. Многие считали, что назначение Скалони — блажь Месси. Тоже Лионель, тоже из Росарио. Но тренер показал, чего стоит, — выиграл для страны первый за 28 лет Кубок Америки и теперь в шаге от того, чтобы войти в историю победой на ЧМ.

Скалони, возможно, самый гибкий и адаптивный тренер на турнире в Катаре. В последние годы у сборной Аргентины появилось новое прозвище — «Скалонета», производное от фамилии тренера и слова camioneta (фургон, автобус). «Альбиселесте» и правда заработали репутацию прагматичной оборонительной команды, в первых восьми играх при главном тренере и вовсе пропустили всего три мяча.

Но на этом ЧМ Аргентину точно не назвать командой, «убивающей» игру. Скалони здорово жонглирует схемами. Основой остаются 4-4-2 и 4-3-3 со свободной ролью Месси, но, например, в четвертьфинале тренер рискнул и отзеркалил схему сборной Нидерландов, впервые сыграв с тремя центральными защитниками. Умение подстроиться под соперника и ударить его в слабое место — главное впечатление от Аргентины после озарений Месси.

Во время разбора успехов «Альбиселесте» на этом ЧМ много говорится о Лео и работе на него остальной команды. Но именно адаптивность Скалони позволяет южноамериканцам добывать результат. Мы увидели на этом ЧМ немало команд, играющих стильно, осмысленно и современно. Только это не гарантирует даже выход из группы. Аргентина же — прагматичная машина-убийца, не просто рассчитывающая на величие своего лидера, но грамотно тактически подстраивающаяся под любого соперника.

Лионель Скалони. Фото AFP

Команда получила болезненную оплеуху в первом туре, проиграв 1:2 Саудовской Аравии. Тогда Скалони сделал ставку на проверенных звезд — вышли Лаутаро, Папу Гомес, Ди Мария и опытный Паредес. «Альбиселесте» владели инициативой, но ничего не могли сделать с насыщенной обороной и высоченной линией офсайда. Во втором туре Скалони учел ошибки и перетряхнул состав — мы увидели 4-3-3 с Месси — Лаутаро — Ди Марией впереди, подпираемыми работоспособным динамичным кулаком Де Пауль — Гвидо — Макаллистер в полузащите.

Затем зажглись звездочки молодых Хулиана Альвареса и Энцо Фернандеса. Оказалось, что первый — не просто идеальный прессинг-форвард, компенсирующий недостаток движения Месси без мяча, но и настоящий бомбардир (четыре гола на ЧМ — больше только у Лео и Мбаппе). А Энцо — и вовсе человек, который склеивает команду и одинаково полезен как в черновой работе, так и в созидании.

Скалони не боялся экспериментировать и принимать непопулярные решения по ходу турнира. Так к скамейке постепенно прилипли Ди Мария и Лаутаро, а Пауло Дибала и вовсе не получал шанса до полуфинала. Зато игру команды определяют незвездные полузащитники — Фернандес, Макаллистер и, конечно же, роскошный Родриго Де Пауль. Интересно, что все они — номинально центральные полузащитники, но исполняют очень широкие роли — могут и закрыть фланги без мяча, и, наоборот, создавать пространства крайним защитникам в узких позициях. Это позволяло Аргентине превращаться в тактического хамелеона в разных фазах игры.

Выработка своего стиля может давать результат, но на коротких турнирах адаптация к сопернику — куда более важный фактор. Особенно если игроки четко понимают свои индивидуальные роли и чувствуют себя единым целым. Именно здесь Скалони заслуживает огромной похвалы. Да, Месси — краеугольный камень этой команды, но это никак не влияет ни на качество взаимодействий, ни на атмосферу в коллективе.

Хоть Месси и заслуживает аплодисментов за свою работу, успехи Аргентины — далеко не только его заслуга. Лео поддерживает недооцененный актерский состав, собранный из молодых энергичных исполнителей. Ну а Скалони проделал блестящую работу по управлению всеми аспектами команды. Невероятно зрелая и грамотная работа от молодого специалиста.

Лионель Месси и Лионель Скалони. Фото Reuters

Франция Дешама: вынужденные эксперименты и гениальная роль Гризманна

Лионель Скалони мастерски экспериментировал по ходу турнира. Его визави по финалу Дидье Дешаму пришлось делать то же самое, но во многом вынужденно. Перед стартом ЧМ сборную Франции накрыла эпидемия травм — вылетели ключевые футболисты из каждой линии. Пришлось все перекраивать в срочном порядке.

Франция использовала гибкую систему 4-2-3-1, трансформируя детали так, чтобы получить преимущество в том или ином матче. И тут невозможно не заметить сработавшие ходы тренера. Дешам оказался хорош не только в тактических установках, но и в адаптации стиля команды под качества имеющихся футболистов. Например, оборонительный защитник Люка Эрнандес должен был прикрывать сосредоточенного на атаке Мбаппе на левом фланге, но после травмы в первом же туре и выхода на эту позицию Тео Эрнандеса Дешам изменил настройки. Тео — куда более атакующий защитник, Дидье дал ему свободу подключений и получил самого яркого и эффективного ЛЗ на турнире (именно он забил победный гол в полуфинале). Роль страховщиков же перенесли на подвижного ЦЗ Конате и мобильную пару опорных.

К слову, отсутствие Канте и Погба тоже не ударило по сборной Франции, хоть игроков схожих стилей в команде просто нет. Зато есть Орельен Тчуамени и Адриен Рабьо, которые приехали в Катар в прекрасной форме. Первый отвечал за продвижение мяча и разрушение, второй — за покрытие больших пространств и подключения в штрафную. В общем, Дешам нашел новые точки опоры, которые даже после травм лидеров помогли сохранить баланс.

Дидье Дешам. Фото Reuters

В атаке Дидье сделал еще один гениальный ход, идеально собрав кубик Рубика и в этой линии. Связка Мбаппе и Жиру использовалась еще на ЧМ-2018, но тогда Килиан был просто крутым вингером, сейчас же он — главная звезда, человек, наносящий 4,7 удара и делающий четыре успешные попытки дриблинга в среднем за 90 минут на этом ЧМ. Плюс есть Оливье — опытный мастер, тонко чувствующий перемещения партнеров и способный цепляться за мяч под давлением. Дополняет их Усман Дембеле — не самый яркий, но полезный вингер, способный обыграть один в один, разорвать на скорости или пробить с двух ног. Хотя в сборной, в отличие от «Барсы», его роль более черновая. Все это подкрепляется интересными заменами — например, как в матче с Марокко, когда Дешам выпустил на позицию Мбаппе Маркуса Тюрама, а Килиана переместил на позицию «девятки».

Ну и невозможно не отметить роль Антуана Гризманна. Он пока не забил ни одного гола на этом ЧМ, но многие называют именно его лучшим игроком турнира. Определить позицию Антуана просто невозможно — он играет в тотальный футбол в полном смысле этого слова. Достаточно взглянуть на его тепловую карту в матче с Марокко.

Тепловая карта Антуана Гризманна в матче против Марокко.

Гризманн отвечает за прессинг, проникающие передачи, стандарты, выход из обороны. Даже в центре своей штрафной появляется регулярно, чтобы помочь центральным защитникам! 3,3 отбора и перехвата мяча в среднем за 90 минут — как вам такие цифры футболиста, которого принято считать нападающим? Гриззи всегда был полезен в сборной, но настолько важной и разносторонней роли не играл никогда. И это — тоже заслуга главного тренера.

Этот ЧМ — мастер-класс от Дешама по тактике и умению перестроить команду в максимально короткие сроки. Гибкость и адаптивность Дидье — ключевые факторы, которые помогли Франции добраться до финала и претендовать на вторую подряд победу в турнире.

Нет никаких сомнений, что в финале мы увидим не только бой футболистов с большой буквы, но и тончайшее противостояние двух потрясающих тренеров.