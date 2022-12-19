Победа Аргентины не справедлива. И вот почему

Дискуссия о статусе серий пенальти давно назрела.

Конечно, заголовок — для привлечения внимания, вы правы. Но только потому, что любая статья, начинающаяся со слова «Месси» или «Аргентина», соберет больше кликов, чем трактат о проблематике футбольных правил.

Между тем дискуссия о серии пенальти и ее статусе совсем не умерла — наоборот, за последние годы написаны многие научные статьи, есть целые сайты, посвященные альтернативам серии пенальти (и там предлагают не очевидные буллиты, а многое другое). Собственно, и «золотой гол» был попыткой уйти от пенальтийной зависимости. В ФИФА даже работала специальная рабочая группа под руководством Франца Беккенбауэра. Работала она, правда, по инициативе Зеппа Блаттера, который после финала чемпионата мира-2006 признал, что серии пенальти — «трагедия». И даже предложил переигровку финалов или сокращение составов на поле после 120 минут. После его ухода группа исчезла так же, как сборная Франции в первые 80 минут финала с Аргентиной.

Сами послематчевые пенальти ведь тоже когда-то появились — в 1968 году, и инициировал их... Израиль. После поражения в 1/4 финала Олимпиады по жребию федерация этой страны предложила такой способ выявления победителей при ничьих. Раньше проводили переигровки и следом бросали монету.

По крайней мере тестировать варианты замены серий пенальти надо — по двум причинам.

Пенальти становятся ключевым фактором мирового футбола

Во-первых, потому что ее вес за последние годы вырос многократно. До чемпионата мира 1994 года серий пенальти в финалах чемпионата мира в принципе не было. На Евро единственную серию били в 1976-м. В 2021-2022 годах оба ключевых турнира завершились 11-метровыми ударами — год назад Италия обыграла в них Англию 3:2.

В 2010 году на чемпионате мира пробили две серии пенальти. В 2014-м и 2018-м — по 4. В Катаре — уже 5, и это новый рекорд. На Евро также стало больше серий пенальти — и легко догадаться, из-за чего: после увеличения числа участников до 24 и добавления стадии 1/8 финала вероятность их проведения сильно выросла. Даже в Кубке Америки за последние четыре финала дважды били серии пенальти — после одной из них Лионель Месси в сердцах «завершил» карьеру в сборной. Ими же закончились последние финалы турниров сборных еще на двух континентах — в Африке и Океании. На чемпионате мира-2026 будет 48 команд и еще больше матчей на вылет, вероятно, не обойтись без 1/16 финала, что сделает пенальти еще более частыми и весомыми. Их и в самой игре становится больше, что показал прошедший чемпионат мира. Покуда правит ВАР, эта тенденция сохранится.

Можно говорить, что в футболе в принципе усиливаются ничейные тенденции. Последние четыре финала чемпионата мира из пяти переходили в овертаймы. Отчасти это можно сравнить с шахматами — технологии анализа выросли настолько, что изучить сильного соперника и организовать идеальную против него игру стало более чем возможно.

Пенальти — не лотерея

Но вторая причина не менее важна — пенальти вовсе не лотерея, как принято по-обывательски считать. Это доказано математическими моделями. Во-первых, от 60% до 70% серий пенальти (в зависимости от выборки) выиграли команды, бьющие первыми — это очень высокий процент корреляции. Поэтому в футболе уже обсуждался переменный порядок пробития: 1-2-2-1-1-2-2-1-1-2 — его, например, предлагал Жерар Пике после Евро-2016, и он уже был реализован на разных турнирах. Так называемая АВВА.

Научные исследования даже установили, что молодые игроки исполняют пенальти лучше возрастных и, наоборот, более опытные вратари отражают лучше молодых. И даже так: сборные из стран с коллективистской культурой бьют лучше, чем индивидуалисты. Не более чем забавные факты, но с долей повода для дискуссии.

В Норвежской Высшей школе спортивной науки даже работает целый доктор Гейр Йордет, который изучает психологические аспекты исполнения пенальти. Он установил, что сразу после свистка игроки забивают реже, чем после паузы — так как сразу после свистка бьют обычно подверженные стрессу игроки, у которых наблюдается нарушение автоматизма реакций в деятельности, которая им была привычна. Побыстрее пробить — попытка уйти от данного стресса, а на самом деле — нарушение механизма саморегуляции организма. Даже несколько глубоких вдохов могут вытащить человека из стрессового состояния. Более того, тот же исследователь установил, что 82% серий выигрывается командами, которые активнее празднуют свой успех, то есть отмечают забитые голы в серии вскинутыми вверх руками или даже танцами, как Мартинес в финале.

Мартинес — хам, но принес Аргентине Кубок

Короче, пенальти становятся очевидным фактором успеха той или иной команды. В любой сборной, по сути, обязан наигрываться третий вратарь (если основной не специализируется на ударах), которого можно будет выпускать на 119-й минуте под пенальти. Хорошо бы иметь и пять штатных пенальтистов — хотя это ничего не гарантирует.

Пример Хорватии на последних чемпионатах мира, Марокко и Аргентины показывает: наличие вратаря, умеющего читать язык тела либо обладающего выдающейся реакцией, необходимо для продвижения по серии плей-офф. Эмилиано Мартинес и вовсе получил «Золотую перчатку» чемпионата, которую зачем-то прям на подиуме приставил к зоне своего паха. Вполне можно было ее прямо там и отобрать и передать, например, хорвату Ливаковичу.

Эмилиано Мартинес после вручения награды лучшему вратарю ЧМ-2022. Фото Reuters

Готовы ли мы принять, что пенальти начнут играть в футболе роль, сравнимую с тактикой непосредственно самой игры, физической подготовкой и так далее? Все-таки ни в одном другом виде спорта так часто не решает судьбу матчей одно упражнение. В хоккее буллиты куда реже из-за овертаймов до гола, в баскетболе никаких серий штрафных бросков нет, в регби до серии дроп-голов доходит крайне редко.

Поэтому в СМИ и даже на официальном уровне в ФИФА (куда официальнее, чем Блаттер?) ходят несколько альтернативных опций ударам с точки. Учитывая изоляцию российского футбола, может, попробовать что-то новенькое нам?

Буллиты или ADG

Attacker, defender, goalkeeper (нападающий, защитник, вратарь) — схема, предложенная австралийцем Тимом Фарреллом и получившая популярность в соцсетях. Проводится такая же серия, но своеобразных продвинутых буллитов. Мяч ставится на центр поля, против нападающего выходят защитник и вратарь. За 30 секунд атакующий должен забить гол. По сути, это стандартное положение внутри игры. Плюсы: все игроки остаются в матче, сохраняются желтые и красные карточки, то есть в случае удаления команде одну из дуэлей придется провести без защитника. Интересны стратегические моменты — кого выпустить под кого и так далее. Минусы: энергозатратность после 120 минут игры.

Ну а классические буллиты, как известно, уже практиковались в МЛС, но не задержались.

Уменьшение числа игроков на поле

Идея, ходящая по различным сайтам энтузиастов и даже высказанная в журнале Forbes после чемпионата 2014 года. Кто был первым, неизвестно.

Если дополнительные 30 минут не выявили победителя, овертайм продолжается. Но в новом формате — каждые 10 минут у команд убирается по игроку. Из этого можно сделать целое шоу — пусть игроков убирают жребием или решением тренера, которое он озвучивает в микрофон (как вариант). Если после 10-минутки счет ничейный — играют в формате «9 на 9» и так далее. Да, это будет дикий, немного уличный, но футбол, а не примитивные удары. И голы в какой-то момент обязательно посыпятся.

К подобному пришел и хоккей, введя овертаймы «3 на 3».

Серия стандартов

Сторонники этой идеи предлагают разнообразить упражнения, в которых проверяется мастерство игрока. И проводить серию свободных ударов метров с 25 или серию угловых. Плюсы: в определении исхода матча участвует вся команда, а не несколько игроков. Минусы: как определить, откуда бить удары, как не допустить нарушений в штрафной во время угловых и так далее? Возможная прокачка идеи — надо проводить серию всех стандартов, включая пенальти, но приравнивать вес одного штрафного к пяти пенальти.

Статистика

Еще один вариант, предлагаемый энтузиастами из Великобритании (понятно, почему против пенальти выступают именно они). В случае если 120 минут заканчиваются вничью, победитель определяется по очкам в соответствии со специальной таблицей, которая определяет, какая команда была активнее в матче. Туда могут включаться: угловые, владение мячом, время с мячом, проведенное в атакующей трети поля, удары и удары в створ, фолы (со знаком минус) и многое другое. Либо один из данных критериев.

Флажки у штанг

Эта опция имеет важное преимущество — она уже юридически была закреплена в правилах футбола. Правда, в самых первых — 1862 года. Согласно шеффилдским правилам возле двух штанг ставились специальные флажки, и команды набирали очки, если мяч пролетал мимо ворот, но внутри зоны, ограниченной флажками. В случае ничьей они становились решающими. Возможно, пришло время вернуться к истокам? Это будет странно, зато в духе преемственности. И англичане порадуются. Правда, в те времена футбол представлял из себя смесь с регби, и играть можно было в определенных случаях даже руками.

Вечное дополнительное время

Хоккейный вариант из плей-офф главных мировых лиг. Если 120 минут завершились вничью, объявляется правило «золотого гола» и играется бесконечное дополнительное время. Малореализуемая на практике идея из-за интересов телевидения и заботы о здоровье игроков. Можно, конечно, разрешить до 20 замен в матче, чтобы приблизить этот формат к хоккею с его звеньями, но звучит слишком фантастически.

Серия пенальти до матча

Еще один намного более жизнеспособный вариант, который фигурирует в обсуждениях. Основной аргумент: в группах критерии отбора при равных очках известны заранее — разница мячей, забитые голы, очная встреча, фэйр-плей, жребий. Почему в отдельном матче команда критериев не знает? И потом это прекрасный разогрев перед футболом. Представьте: за полчаса до игры французы и аргентинцы пробили бы пенальти. Это сразу вынуждает одну команду острее играть на победу. Для телевидения никаких проблем — чуть больший хронометраж, зато дополнительное шоу. Да и саму серию можно сократить, не заставляя игроков идти через полполя к отметке.

Переигровка

Опять же возвращение к истокам. Финалы переигрывать в теории можно — но в условиях, когда сотни тысяч людей, как работников, так и болельщиков, завязаны на конкретные сроки проведения турниров, их продление может привести к хаосу. Переигровки до сих пор применяются в Кубке Англии, но не решают главной проблемы: что делать, если и во втором матче будет ничья? Они лишь продлевают шоу большой ценой.

Так что ближайшая переигровка Франции и Аргентине светит только в 2026 году. Правда, желающих переиграть 2022-й там должно собраться много — от бразильцев с немцами до итальянцев с испанцами.

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