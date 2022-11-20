Петржела считает, что на ЧМ-2022 сборная России вышла бы в плей-офф

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела предположил, как сборная России могла бы выступить на чемпионате мира в Катаре.

«Я не видел игру сборной России больше двух лет, поэтому мне трудно судить, как далеко она могла бы пройти на чемпионате мира. Но, примерно зная уровень игроков и учитывая, что Карпин — хороший тренер, можно сказать, что сборная России вышла бы в плей-офф. А дальше все зависело бы от того, с кем им предстояло бы играть. Так что гадать здесь тяжело», — приводит слова Петржела «РБ Спорт».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях под своей эгидой.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В финальной стадии турнира примут участие 32 команды.

Сегодня на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре состоится матч-открытие ЧМ-2022 между Катаром и Эквадором.