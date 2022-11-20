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Сегодня, 11:15

Петржела считает, что на ЧМ-2022 сборная России вышла бы в плей-офф

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела предположил, как сборная России могла бы выступить на чемпионате мира в Катаре.

«Я не видел игру сборной России больше двух лет, поэтому мне трудно судить, как далеко она могла бы пройти на чемпионате мира. Но, примерно зная уровень игроков и учитывая, что Карпин — хороший тренер, можно сказать, что сборная России вышла бы в плей-офф. А дальше все зависело бы от того, с кем им предстояло бы играть. Так что гадать здесь тяжело», — приводит слова Петржела «РБ Спорт».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях под своей эгидой.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В финальной стадии турнира примут участие 32 команды.

Сегодня на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре состоится матч-открытие ЧМ-2022 между Катаром и Эквадором.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: «РБ Спорт»

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⚽ Футбол. ЧМ
Катар
Эквадор

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Властимил Петржела
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная России по футболу
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