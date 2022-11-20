Экс-игрок «Астон Виллы» Бент: «Саутгейт должен уйти из сборной Англии после чемпионата мира»
Бывший нападающий «Астон Виллы» Даррен Бент заявил, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт должен покинуть свой пост, независимо от выступления на чемпионате мира-2022 в Катаре.
«Что бы ни случилось в Катаре, он должен уйти. Если он выиграет, то должен уйти, потому что выиграл. Если они этого не сделают, это будет его третий турнир, и он сможет уйти с высоко поднятой головой. Он очень хорошо выступил на предыдущем Чемпионате Мира, доведя команду до полуфинала, а также достиг финала Евро, но им было не суждено там победить. Я просто не представляю, что он останется — что он будет делать после?», — высказался Бент в эфире talkSPORT.
52-летний специалист тренирует англичан с 2016 года, за это время достигнув полуфинала ЧМ-2018 и финала Евро-2020.
Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Англии сыграет в группе с Ираном, США и Уэльсом. В первом мачте команда «трех львов» встретится с иранцами 21 ноября (16:00 мск).