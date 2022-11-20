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ЧМ-2022: в судейской бригаде 10 арбитров. Почему так много?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Арбитр Даниэле Орсато (слева).
Фото Reuters

Впервые в истории чемпионатов мира каждый матч турнира в Катаре будут обслуживать по 10 арбитров.

Например, на первый матч ЧМ-2022 между сборными Катара и Эквадора назначена бригада судей в следующем составе: арбитр Даниэле Орсато, первый ассистент Чиро Карбоне, второй ассистент Алессандро Джаллатини (все — Италия), четвертый рефери Иштван Ковач (Румыния), видеоарбитр (ВАР) Массимилиано Иррати, первый ассистент видеоарбитра (АВАР1) Паоло Валери (оба — Италия), офсайдный ВАР (ОВАР) Томаш Листкевич (Польша), помощник видеоарбитров (СВАР) Бенуа Мийо (Франция).

К ним добавлены пятый рефери (резервный) Михай Артене (Румыния) и резервный ВАР Павел Сокольницки (Польша). Кроме того, в число тех, кто займет места в комнате ВОР (video operations room), окажутся два реплей оператора: Маурицио Кордаро и Пьеральдо Маркеджани (оба — Италия). Задача последних — подбор необходимых повторов для видеоассистентов.

Офсайдный ВАР — это бывший АВАР2, именно он будет получать сигнал от полуавтоматической системы определения положения «вне игры» и передавать информацию видеоарбитру. СВАР — это еще один судья, располагающийся в комнате ВОР. В отличие от других судей он стоит за их спинами, а не сидит у монитора. Его обязанность — помогать коллегам.

Почему судей стало больше по сравнению с ЧМ-2018 в России? Руководители судейского комитета ФИФА решили перестраховаться. Понятно, что на турнире такого уровня технические неисправности практически исключены, работа аппаратуры много раз проверена. Но теоретически произойти может всякое. Поэтому фактически идет дублирование: наравне с четырьмя комнатами ВОР в Международном центре вещания на каждом стадионе созданы резервные комнаты для работы ВАР.

Если в комнате ВОР (ВАР-центре) возникнут проблемы, например, пропадет связь между видеоассистентами и судьями на стадионе, произойдут перестановки в бригаде и будут задействованы резервные. То есть четвертый судья Ковач отправится в комнату ВОР на стадионе и станет видеоарбитром. Его место у поля займет пятый рефери — Артене. А Сокольницки присоединится к Ковачу и станет его помощником.

Такая подстраховка будет на каждой игре. Бригады арбитров, как правило, будут объявлять за два дня до матча.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Катар
Эквадор

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Футбол
Чемпионат мира по футболу
0
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