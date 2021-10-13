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Карпин — о продлении контракта до ЧМ-2022: «Нельзя говорить, что я повезу сборную России в Катар»

Валерий Карпин допустил, что может уйти из сборной России ради работы в клубе
10:50
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью РБ «Спорт» рассказал о ситуации с продлением контракта. По его словам, соглашение с РФС истекает 31 декабря 2021 года, после чего он может покинуть национальную команду.

— Какова ситуация с контрактом с РФС?

— Контракт автоматически будет продлен до конца марта, если команда выйдет в стыковые матчи.

— А если займет первое место?

— Срок окончания договора — 31 декабря 2021 года.

— Вы допускаете, что уйдете из сборной России, если займете первое место в группе отбора на ЧМ?

— Ну да, почему нет?

— А как же чемпионат мира?

— Поедет сборная России с другим тренером, если меня не будет.

Вопрос в предложении, которое вам сделают?

— Да, конечно. А может мне не сделают предложение, чисто теоретически? Меня это сейчас вообще не волнует.

— Вы говорили с Дюковым или с Алаевым, что будет дальше?

— В случае выхода на ЧМ, дай бог, с первого места, будем разговаривать. Сейчас нельзя говорить безусловно, что я повезу сборную Россию в Катар. Все зависит от предложения.

Теоретически, вы может уйти в клуб, выбирая между сборной и клубом?

— Теоретически, да.

— У вас хорошая зарплата в сборной.

— А если клуб предложит больше зарплату и контракт длиннее, например? Если будет два или три предложения, буду выбирать.

Сборная России лидирует в группе H отборочного турнира чемпионата мира-2022 с 19 очками. Ближайший преследователь — Хорватия (17 баллов).

Национальная команда гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022. 11-го ноября Россия проведет домашний матч с Кипром, а 14-го числа сыграет в гостях с Хорватией.

52-летний Карпин тренирует национальную команду с июля 2021-го. Вместе с ним сборная одержала четыре победы в отборе ЧМ-2022 и один раз сыграла вничью.

ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/interv-yu-valeriya-karpina-video-iz-razdevalki-logika-sostava-naznachenie-kapitana-kontrakt-i-vopros-po-dzyube/

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Роман Шишов все материалы автора
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