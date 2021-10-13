Карпин — о продлении контракта до ЧМ-2022: «Нельзя говорить, что я повезу сборную России в Катар»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью РБ «Спорт» рассказал о ситуации с продлением контракта. По его словам, соглашение с РФС истекает 31 декабря 2021 года, после чего он может покинуть национальную команду.
— Какова ситуация с контрактом с РФС?
— Контракт автоматически будет продлен до конца марта, если команда выйдет в стыковые матчи.
— А если займет первое место?
— Срок окончания договора — 31 декабря 2021 года.
— Вы допускаете, что уйдете из сборной России, если займете первое место в группе отбора на ЧМ?
— Ну да, почему нет?
— А как же чемпионат мира?
— Поедет сборная России с другим тренером, если меня не будет.
— Вопрос в предложении, которое вам сделают?
— Да, конечно. А может мне не сделают предложение, чисто теоретически? Меня это сейчас вообще не волнует.
— Вы говорили с Дюковым или с Алаевым, что будет дальше?
— В случае выхода на ЧМ, дай бог, с первого места, будем разговаривать. Сейчас нельзя говорить безусловно, что я повезу сборную Россию в Катар. Все зависит от предложения.
— Теоретически, вы может уйти в клуб, выбирая между сборной и клубом?
— Теоретически, да.
— У вас хорошая зарплата в сборной.
— А если клуб предложит больше зарплату и контракт длиннее, например? Если будет два или три предложения, буду выбирать.
Сборная России лидирует в группе H отборочного турнира чемпионата мира-2022 с 19 очками. Ближайший преследователь — Хорватия (17 баллов).
Национальная команда гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022. 11-го ноября Россия проведет домашний матч с Кипром, а 14-го числа сыграет в гостях с Хорватией.
52-летний Карпин тренирует национальную команду с июля 2021-го. Вместе с ним сборная одержала четыре победы в отборе ЧМ-2022 и один раз сыграла вничью.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/interv-yu-valeriya-karpina-video-iz-razdevalki-logika-sostava-naznachenie-kapitana-kontrakt-i-vopros-po-dzyube/
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