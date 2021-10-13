Алдонин: «Нас устраивает ничья с хорватами, но нет смысла строить иллюзии. Не скажу, что у нас есть дополнительное преимущество»

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин поделился мнением о положении национальной команды за два тура до конца отборочного турнира ЧМ-2022.

«Что касается качества игры со Словенией, то оно, наверное, было лучше, чем в матче со словаками. Но самое главное, что в обеих играх были победы, здесь нужно отталкиваться не от качества игры, а от результата. Понятно, что матч со словаками изначально был энергозатратным, пытались в высокий прессинг играть, а на концовку сил не хватило. Со словенцами была отличная самоотдача, хороший контроль мяча, прессинг на всей половине поля, поэтому в целом команда показала хороший футбол и победила.



Шансы на первое место в группе сохранились те же, что были тур или два назад. Понятно, что нас теперь устраивает ничья, но по большому счету строить какие-то иллюзии или предположения нет смысла. Нужно отталкиваться от того, насколько у нас сборная будет укомплектована к, безусловно, решающей игре с хорватами на выезде. Тем не менее я бы не стал говорить, что сейчас у нас какое-то дополнительное преимущество, что можем сыграть вничью», — приводит ТАСС слова Алдонина.

Сборная России лидирует в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 с 19 очками в 8 матчах. Хорватия занимает вторую строчку с 17 очками. России осталось провести два матча в отборе против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября).