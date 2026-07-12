Англия победила Норвегию в дополнительное время и вышла в полуфинал ЧМ, у Беллингема дубль

Сборная Англии победила Норвегию в матче 1/4 финала ЧМ-2026 — 2:1 доп.вр.

Основное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1 — у норвежцев на 36-й минуте отличился Андреас Шельдеруп, у англичан на 45+1-й минуте забил Джуд Беллингем.

На 55-й минуте защитник скандинавов Торбьорн Хеггем отправил мяч в ворота англичан после розыгрыша углового, но главный судья встречи Клеман Тюрпен отменил гол после вмешательства ВАР и просмотра повтора — арбитр зафиксировал фол со стороны Эрлинга Холанна на Эллиоте Андерсоне во время подачи.

В дополнительное время на 93-й минуте Джуд Беллингем сделал дубль и вывел сборную Англии вперед.

На 99-й минуте Клеман Тюрпен назначил пенальти в ворота норвежцев за фол Оскара Бобба на Джеде Спенсе, но затем отменил свое решение после ВАР-вмешательства и просмотра повтора.

В полуфинале ЧМ-2026 Англия сыграет с победителем матча Аргентина — Швейцария, который пройдет в ночь на воскресенье, 12 июля и начнется в 4.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию этой встречи.