Медведев расстался с тренером Юханссоном: «Ценю все, что вы сделали»

Российский теннисист Даниил Медведев объявил о прекращении работы со шведским тренером Томасом Юханссоном.

«Спасибо вам за отличную работу. Ценю все, что вы сделали», — написал 30-летний Медведев в соцсети.

«После почти года совместной работы мы с Даниилом решили расстаться. Хочу поблагодарить Даниила за доверие и усердную работу в течение этого времени и пожелать ему и его команде всего наилучшего в будущем», — написал Юханссон в соцсети.

Медведев и Юханссон начали сотрудничестве в сентябре 2025 года. За это время россиянин выиграл три турнира — в Алма-Ате, Брисбене и Дубае.

В этом году Медведев дошел до четвертого круга Australian Open, до третьего круга — на Уимблдоне и выбыл в первом круге «Ролан Гаррос».