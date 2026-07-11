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11 июля, 19:46

Медведев расстался с тренером Юханссоном: «Ценю все, что вы сделали»

Руслан Минаев
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев объявил о прекращении работы со шведским тренером Томасом Юханссоном.

«Спасибо вам за отличную работу. Ценю все, что вы сделали», — написал 30-летний Медведев в соцсети.

«После почти года совместной работы мы с Даниилом решили расстаться. Хочу поблагодарить Даниила за доверие и усердную работу в течение этого времени и пожелать ему и его команде всего наилучшего в будущем», — написал Юханссон в соцсети.

Медведев и Юханссон начали сотрудничестве в сентябре 2025 года. За это время россиянин выиграл три турнира — в Алма-Ате, Брисбене и Дубае.

В этом году Медведев дошел до четвертого круга Australian Open, до третьего круга — на Уимблдоне и выбыл в первом круге «Ролан Гаррос».

Томас Юханссон и&nbsp;Даниил Медведев.«Я ценю все, что вы сделали». Даниил Медведев во второй раз за год меняет тренера

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Теннис
Даниил Медведев
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Источник: Медведев прекратил работу с тренером Юханссоном

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