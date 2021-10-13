На ЧМ-2022 могут ввести технологию автоматического определения офсайдов

Директор по развитию ФИФА Арсен Венгер заявил, что на чемпионате мира в Катаре может быть введена система автоматического определения офсайдов.

«Мы должны продолжать работать над скоростью принятия решений, особенно это касается правил офсайда. На ЧМ-2022 мы сможем принимать решения по поводу офсайдов гораздо быстрее. Будет меньше остановок, потому что ВАР часто используют в случаях офсайдов. Есть высокая вероятность того, что определение офсайдов будет автоматизировано на чемпионате мира в 2022 году. Я должен хранить эту информацию в секрете, но это будет следующее большое изменение в работе судей», — приводит Goal слова Венгера.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.