Соболев не присутствовал на встрече Карпина со спартаковцами-сборниками

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, что главный тренер сборной страны Валерий Карпин не вызвал его на встречу с кандидатами в национальную команду, состоявшуюся в январе в Дубае.

— В команду в Дубае заезжал Валерий Карпин. Ты был на встрече с ним? О чем говорили?

— Я с ним не общался.

— То есть Карпин не видит тебя кандидатом в сборную, во всяком случае в ближайшее время. Это задевает?

— Нет. Буду забивать, отдавать передачи, хорошо играть — буду в сборной. Надо выполнять свою работу нападающего, вот и все.

— Если матч против Польши будешь смотреть по телевизору, расстроишься?

— Конечно, расстроюсь. А как? Хочется играть в сборной. Но чтобы играть там, нужно играть в клубе — и играть хорошо.

Соболев впервые был вызван в сборную Станиславом Черчесовым в 2019 году. Дебютировал за команду в октябре 2020 года, в первом же матче забив гол. Принял участие в двух встречах Евро-2020. После смены главного тренера сборной ни разу не вызывался в команду Валерием Карпиным.