Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 07:30

Соболев не присутствовал на встрече Карпина со спартаковцами-сборниками

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, что главный тренер сборной страны Валерий Карпин не вызвал его на встречу с кандидатами в национальную команду, состоявшуюся в январе в Дубае.

— В команду в Дубае заезжал Валерий Карпин. Ты был на встрече с ним? О чем говорили?

— Я с ним не общался.

— То есть Карпин не видит тебя кандидатом в сборную, во всяком случае в ближайшее время. Это задевает?

— Нет. Буду забивать, отдавать передачи, хорошо играть — буду в сборной. Надо выполнять свою работу нападающего, вот и все.

— Если матч против Польши будешь смотреть по телевизору, расстроишься?

— Конечно, расстроюсь. А как? Хочется играть в сборной. Но чтобы играть там, нужно играть в клубе — и играть хорошо.

Соболев впервые был вызван в сборную Станиславом Черчесовым в 2019 году. Дебютировал за команду в октябре 2020 года, в первом же матче забив гол. Принял участие в двух встречах Евро-2020. После смены главного тренера сборной ни разу не вызывался в команду Валерием Карпиным.

Александр Соболев. «Бороться за титул сложно. Постараемся быть в двойке». Соболев — о «Спартаке», сборной и нырках в штрафной
Александр Соболев
Валерий Карпин
Станислав Черчесов
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Десять главных звезд Олимпиады-2022. За кем стоит следить в Пекине
Гладиаторы Ютуба: Как Россия превратилась в бойцовский клуб, где дерутся все от актеров до зеков
Реклама
Материалы сюжета: ЧМ-2022, стыковые матчи: Россия — Польша и другие игры
«Сборная будет играть на лучшем стадионе страны». Добровинский — о выборе арены «Динамо» для матча с Польшей
«Карпин знает, где лучше сыграть его команде». Семин — о предстоящих матчах сборной России
Колосков ожидает полный стадион на стыковых матчах отбора ЧМ-2022 сборной России
Генеральный секретарь РФС объяснил перенос места проведения отборочных матчей ЧМ-2022 сборной России в марте
Сборная России проведет мартовские стыковые матчи ЧМ-2022 на стадионе «Динамо»
Сборная России по футболу поздравила Валерия Карпина с днем рождения
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Нападающий «Спартака» Соболев понимает позицию фанатов по поводу Fan ID
Форвард «Спартака» Соболев рассказал, как попрощался с Руем Виторией
Деспотович — в «Арсенале», Игнатьев ушел в «Крылья», «Барселона» взяла Обамеянга
Форвард «Спартака» Соболев назвал главное качество тренера Ваноли
Соболев рассказал об изменениях в питании игроков «Спартака» после прихода нутрициониста
Соболев рассказал, как переживал хейт болельщиков во время голевой засухи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Канады обыграла Сальвадор и в шаге от выхода на ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости