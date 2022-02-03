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Сборная Канады обыграла Сальвадор и в шаге от выхода на ЧМ-2022

Сергей Разин
корреспондент
3 февраля. Сальвадор — Канада — 0:2.
Фото Twitter

Сборная Канады в матче отборочного раунда ЧМ-2022 обыграла Сальвадор со счетом 2:0.

Отличились Атиба Хатчинсон и Хонатан Дэвид.

После этого матча Канада с 25 очками лидирует в квалификации Северной и Центральной Америки, Сальвадор с 9 очками — на шестой строчке.

Канадская сборная гарантирует себе попадание на групповой этап ЧМ-2022, если в следующем матче обыграет Коста-Рику. Единственный раз Канада выступала на чемпионате мира в 1986 году, заняв последнее место в группе с СССР, Францией и Венгрией.

ЧМ. Отборочный турнир. КОНКАКАФ

3-й раунд

Сальвадор — Канада — 0:2 (0:0)

3 февраля

Сборная Канады по футболу
Сборная Сальвадора по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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