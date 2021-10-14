Липпи считает, что паузы на матчи сборных вредят клубам и чемпионатам

Бывший тренер «Ювентуса» и сборной Италии Марчелло Липпи считает, что паузы на матчи национальных команд негативно сказываются на внутренних чемпионатах.

«Это особенно справедливо в отношении клубов, у которых в составе много южноамериканских игроков. Когда я был тренером, южноамериканцы приезжали в пятницу и мне приходилось тщательно оценивать их кондиции, — приводит слова Липпи Football Italia. — В то время в больших клубах их было 8-9 человек. Это означало, что на этой неделе не будет проведена никакая работа. В четверг приезжали европейцы после двух матчей, и нужно было провести работу по расслаблению. В субботу утром, если повезет, можно попытаться поработать с командой. У вас есть час тренировки, не больше. В настоящее время у тех, кто прибывает в субботу утром, есть очень небольшой шанс сыграть в воскресенье».

Последним местом работы 73-летнего специалиста была сборная Китая, которую он покинул в 2019 году.