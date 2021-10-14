Кьер: «Все в сборной Дании скучают по Эриксену, он стал для нас примером»

Защитник и капитан сборной Дании Симон Кьер рассказал, что скучает по полузащитнику «Интера» Кристиану Эриксену после инцидента с остановкой сердца у хавбека во время Евро-2020.

«Когда Эриксен покинул сборную, мы сплотились еще больше. Пустота, оставленная им, заполнилась. Мы вышли из сложившейся ситуации наилучшим образом. Конечно, мы все скучаем по нему, но в то же время команда невероятно выросла за последнее время», — приводит слова Кьера Calciomercato.com со ссылкой на Canal 5.

Защитник также отметил, что играть за национальную команду — это нечто особенное, но все может оборваться в любой момент.

«Эриксен стал для нас примером. Мы играли вместе 10-12 лет, и для меня лично Кристиан представляет нечто невероятное», — добавил он.

12 июня в конце первого тайма матча чемпионата Европы — 2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. На протяжении 15 минут полузащитнику оказывали экстренную помощь на поле, после чего увезли в больницу. Позднее выяснилось, что он перенес остановку сердца. 29-летнему датачанину установили кардиовертер-дефибриллятор.