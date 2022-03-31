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Сегодня, 12:20

В РФС заявили, что вариант с переходом в Азиатскую конфедерацию футбола не рассматривается

РФС не рассматривает вариант с переходом в Азиатскую конфедерацию футбола
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Эмблема РФС на Доме футбола в Москве.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский футбольный союз (РФС) не рассматривает вариант перехода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола (АКФ), сообщил ТАСС заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов на форуме «Мы вместе. Спорт».

«РФС принял для себя решение о том, что мы будем выполнять все нормы и требования международных спортивных организаций, — приводит ТАСС слова Митрофанова. — Мы по-прежнему находимся с ними в диалоге. Это не значит, что мы не отрабатываем различные варианты дальнейшего развития сценариев. И в прессу иногда просачивается какая-то информация относительно того, будет ли РФС ставить вопрос о переходе в АКФ или, например, в Африканскую конференцию. Почему нет, такое теоретически возможно . Австралия играет в Азии, к ней не относясь, Израиль играет в Европе, к ней не относясь».

По словам генерального секретаря РФС, в настоящий момент это только фантазии.

«Все, что обсуждается в прессе — фантазии различных экспертов и журналистов. Официально мы видим себя частью ФИФА и УЕФА, в зависимости от того, как дальше будет развиваться обстановка, мы будем принимать те или иные решения. Сценарии таких решений у нас отработаны, пока озвучивать их и говорить, какие меры примет РФС, наверное, рано», — сказал он.

Напомним, что 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. РФС опротестовал эти решения в CAS.

Источник: https://tass.ru/sport/14238539
Футбол
РФС
УЕФА
ФИФА
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