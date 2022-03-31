Премьер Катара назвал предстоящий ЧМ-2022 исключительным в истории

Премьер-министр Катара Халед бен Халифа Аль Тани заявил, что ЧМ-2022 станет исключительным и станет турниром всего арабского мира.

«ЧМ-2022 в Катаре станет исключительной версией в истории чемпионатов мира, таких примеров больше нет. Этот турнир предназначен не только для Катара, но и для всего арабского мира», — заявил Аль Тани на открытии конгресса ФИФА в Дохе.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Катар стал первой арабской страной, получившей право на проведение чемпионата мира.

Завтра, 1 апреля, состоится жеребьевка финальной стадии турнира.