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Сегодня, 12:34

Конгресс ФИФА не рассматривал вопрос о приостановке членства РФС в организации

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Заседание конгресса ФИФА в Дохе (Катар).
Фото Reuters

Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) не рассматривал вопрос о приостановке членства Российского футбольного союза (РФС) в организации, сообщает РИА «Новости».

Заседание конгресса проходит сегодня, 31 марта, в Дохе (Катар). На заседании состоялось голосование по поводу приостановки членства трех национальных федераций: Пакистана, Зимбабве и Кении. Большинством голосов было принято решение приостановить членство всех трех федераций в ФИФА.

Ранее появлялась информация о том, что на заседании конгресса может быть принято решение о приостановлении членства РФС в ФИФА или исключении российской организации.

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах на неопределенный срок. Из-за этого «Спартак» не смог сыграть с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы, а сборная России — против сборной Польши в полуфинале стыкового турнира за право выхода на ЧМ-2022.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220331/rfs-1781045147.html
Футбол
РФС
ФИФА
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