Конгресс ФИФА не рассматривал вопрос о приостановке членства РФС в организации

Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) не рассматривал вопрос о приостановке членства Российского футбольного союза (РФС) в организации, сообщает РИА «Новости».

Заседание конгресса проходит сегодня, 31 марта, в Дохе (Катар). На заседании состоялось голосование по поводу приостановки членства трех национальных федераций: Пакистана, Зимбабве и Кении. Большинством голосов было принято решение приостановить членство всех трех федераций в ФИФА.

Ранее появлялась информация о том, что на заседании конгресса может быть принято решение о приостановлении членства РФС в ФИФА или исключении российской организации.

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах на неопределенный срок. Из-за этого «Спартак» не смог сыграть с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы, а сборная России — против сборной Польши в полуфинале стыкового турнира за право выхода на ЧМ-2022.