Инфантино: «ФИФА не предлагала проводить чемпионат мира каждые два года»

Инфантино заявил, что ФИФА не предлагала проводить чемпионат мира каждые два года

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на 72-м конгрессе организации высказался об идее проведения чемпионат мира каждые два года.

«ФИФА не предлагала проводить чемпионат мира каждые два года, — приводит ТАСС слова Инфантино. — На последнем заседании конгресса ФИФА руководство попросили изучить жизнеспособность такого цикла, а также проекты, связанные с женским футболом. Администрация федерации во главе с Арсеном Венгером сделала это».

Заседание 72-го конгресса ФИФА проходит сегодня, 31 марта, в Дохе (Катар).

Чемпионат мира проводится каждые четыре года. Ближайший турнир состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.