Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Словакия, как и планировалось, пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Ранее сообщалось о возможном переносе игры на другой стадион.

Как сообщает официальный сайт РФС, власти региона приняли решение перенести все мероприятия, включая матчи «Рубина», с «Ак Барс Арены» на Центральный стадион для подготовки поля. Данное решение согласовано с РПЛ. Технический подрядчик ВАР подтвердил, что сможет обеспечить работу системы на Центральном стадионе.

В это время на «Ак Барс Арене» будет улучшен состав грунта поля и функция прошивки газона. Все агрономические мероприятия пройдут в сентябре.

Ранее генеральный секретарь РФС Александр Алаев выражал беспокойство в связи с состоянием газона.

«Правительство региона заверило нас, что поле на «Ак Барс Арене» к матчу сборной будет надлежащего качества, — сказал Алаев. — Мы благодарны руководству Республики за такое внимание к сборной команде и с нетерпением ждем поездки в Казань, где нас, надеюсь, сможет поддержать много болельщиков на трибунах».

Матч Россия — Словакия состоится 8 октября. Начало в 21.45 по московскому времени.