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Малком вызван в сборную Бразилии

21:31
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Тренерский штаб национальной сборной Бразилии огласил дополнительный список футболистов, приглашенных для участия в отборочных матчах чемпионата мира-2022

В их число попал полузащитник «Зенита» Малком, сообщает 27 августа официальный Telegram клуба.

В рамках отбора ЧМ-2022 сборная Бразилии сыграет с Чили, Аргентиной и Перу 2, 5 и 7 сентября соответственно.

Ранее в основную сборную Бразилии был вызван другой полузащитник «Зенита» Клаудиньо.

Дополнительная информация:

https://t.me/fczenit/3424

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Евгений Петров все материалы автора

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