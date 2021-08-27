Малком вызван в сборную Бразилии

Тренерский штаб национальной сборной Бразилии огласил дополнительный список футболистов, приглашенных для участия в отборочных матчах чемпионата мира-2022

В их число попал полузащитник «Зенита» Малком, сообщает 27 августа официальный Telegram клуба.

В рамках отбора ЧМ-2022 сборная Бразилии сыграет с Чили, Аргентиной и Перу 2, 5 и 7 сентября соответственно.

Ранее в основную сборную Бразилии был вызван другой полузащитник «Зенита» Клаудиньо.