Малком вызван в сборную Бразилии
21:31
Тренерский штаб национальной сборной Бразилии огласил дополнительный список футболистов, приглашенных для участия в отборочных матчах чемпионата мира-2022
В их число попал полузащитник «Зенита» Малком, сообщает 27 августа официальный Telegram клуба.
В рамках отбора ЧМ-2022 сборная Бразилии сыграет с Чили, Аргентиной и Перу 2, 5 и 7 сентября соответственно.
Ранее в основную сборную Бразилии был вызван другой полузащитник «Зенита» Клаудиньо.
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