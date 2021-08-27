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Тил вызван в сборную Нидерландов на отборочные матчи ЧМ-2022, Промес вне заявки

14:35
Гус Тил. Фото ФК «Фейеноорд»
Гус Тил. Фото ФК «Фейеноорд»
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Тренерский штаб сборной Нидерландов определился с заявкой команды на отборочные матчи ЧМ-2022.

Вратари: Джастин Бейлоу («Фейеноорд»), Джоэл Дроммел («ПСВ»), Тим Крул («Норвич»);

Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити»), Дэйли Блинд («Аякс»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Дюмфрис («Интер»), Маттейс де Лигт («Ювентус»), Тирелл Маласия («Фейеноорд»), Девайн Ренч («Аякс»), Юрриен Тимбер («Аякс»), Стефан де Фрай («Интер»);

Полузащитники: Райан Гравенберх («Аякс»), Френки де Йонг («Барселона»), Дэви Классен («Аякс»), Теун Компайнерс («АЗ»), Мартен де Рон («Аталанта»), Гус Тил («Фейеноорд», в аренде у «Спартака»), Джорджиньо Вайналдум («ПСЖ»);

Форварды: Стивен Бергхайс («Аякс»), Стивен Бергвейн («Тоттенхэм»), Корди Гакпо («ПСВ»), Дониэлл Мален («Боруссия» Д), Вуг Вегхорст («Вольфсбург»), Мемфис Депай («Барселона»).

Отметим, полузащитник «Спартака» Квинси Промес, выступавший за голландскую команду на Евро-2020, в заявку не попал.

В текущем сезоне Тил провел 8 матчейза «Фейеноорд», в которых забил 7 голов, 6 из которых — в квалификации Лиги конференций. Также на счету хавбека один товарищеский матч за сборную против Португалии (3:0) 26 марта 2018 года.

Сборная Нидерландов проведет матчи отборочного раунда ЧМ-2022 против Норвегии (1 сентября), Черногории (4 сентября) и Турции (7 сентября).

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Сергей Разин все материалы автора

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