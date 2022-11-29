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Сегодня, 18:05

Казанский сравнил матч «Зенит» — «Спартак» с играми на ЧМ: «Скорости другие, но концовка в Кубке России все компенсировала»

Александр Кружков
Обозреватель
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Драка футболистов «Зенита» и «Спартака».
Фото Сергей Волгин

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» прокомментировал массовую драку, которая произошла после окончания основного времени матча 6-го тура Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0, 4:2 — по пенальти).

— В воскресенье Бельгия с Марокко и «Зенит» со «Спартаком» играли в одно время. Какой матч смотрели вы?

— Оба! Один по телевизору, второй — в компе.

— Уровень футбола — небо и земля?

— Ну нет! На чемпионате мира скорости другие, зато концовка в Кубке России все компенсировала.

— Впечатление?

— Жуть! Ремейк Раменского. Но я не поклонник мордобоя на футбольном поле. Мне тяжело было на это смотреть. Андрей Мостовой потом говорил в интервью, что спартаковцы весь матч провоцировали игроков «Зенита». С поля виднее, но в трансляции и намека не было. То, что произошло на последних минутах, стало полной неожиданностью.

— Разобрались, кто был зачинщиком?

— Барриос и Промес. Не сдержались, устроили стычку, из которой и возгорелось пламя. Народ со скамейки прыгнул на поле, пошел настоящий микс-файт... Кошмар!

— После этого многие сразу полезли в интернет — выяснять, когда «Зенит» и «Спартак» сойдутся вновь, уже в рамках чемпионата.

— Да, теперь 7 мая 2023-го — «красный день календаря»! Мало того что обе команды в чемпионской гонке, так еще и разогрев перед очной встречей удался. Правда, мне он не по душе. Абсолютно таблоидная история. А хочется говорить об игре.

Сборная Ирана по&nbsp;футболу. Денис Казанский: «В матче Иран — США жду удалений. Ставлю 70 на 30, что американцы вылетят»

Футбол
Кубок России
Чемпионат мира по футболу
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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