Орещук назвал тройку фаворитов ЧМ-2022 в Катаре по итогам двух туров

Футбольный агент Роман Орещук рассказал, кого считает фаворитом ЧМ-2022 после двух туров группового турнира.

«В первую очередь понравились французы, сумасшедшая машина. Вроде нет таких лидеров, как Бензема, Канте и Погба, но играют так, будто их и не существовало. Бразильцы понравились, видна рука тренера, и что он хочет. Видно, что они не занимаются ерундой, потихоньку гнут свою линию и добиваются своего.

Третья команда, которая мне понравилась — это испанцы. С Германией у них была самоуверенность, что легко возьмут немцев. Очень молодая команда, я боюсь, что на длинную дистанцию не хватит. Все остальные команда ярко не выделялись" — цитирует Metaratings Орещука.

После двух туров группового турнира ЧМ-2022 в Катаре сборные Франции и Бразилии обеспечили себе выход в плей-офф. Национальная команда Испании лидирует в группе Е, набрав 4 очка.