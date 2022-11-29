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Терюшков: «Не смотрю чемпионат мира в Катаре, ни одну игру не видел. И даже не хочется»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков рассказал, что на данный момент он не посмотрел ни одного матча чемпионата мира в Катаре.

«Да, я не смотрю чемпионат мира, ни одну игру не видел. И даже не хочется. Была возможность посмотреть игру Сербия — Бразилия, но в это время я играл в хоккей. Не собираюсь смотреть его и дальше. Мне вообще не интересно то, что сейчас происходит в Катаре», — приводит слова Терюшкова «РБ Спорт».

ЧМ-2022 в Катаре проходит 20 ноября по 18 декабря. На данный момент в плей-офф турнира уже вышли сборные Франции, Бразилии и Португалии.

Источник: РБ Спорт
Чемпионат мира по футболу 2022
Роман Терюшков
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