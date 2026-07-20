ФИФА вырезала Трампа с чемпионской фотографии сборной Испании

ФИФА опубликовала фотографию празднования сборной Испании после победы на чемпионате мира, на которой не оказалось президента США Дональда Трампа.

В финале ЧМ-2026 команда Луиса де ла Фуэнте в дополнительное время обыграла сборную Аргентины со счетом 1:0. После матча Трамп вручил испанцам чемпионский трофей и остался на подиуме во время празднования команды.

Однако в опубликованной в официальном аккаунте чемпионата мира в соцсети X фотографии празднования Трамп не попал в кадр. После этого ФИФА не публиковала снимков с церемонии, на которых был бы виден президент США.

При этом сборная Испании также сначала разместила фотографию без Трампа, однако позже опубликовала другой снимок, на котором американский президент присутствует в кадре.