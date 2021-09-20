Карпин отметил, что Караваев может сыграть в ближайших матчах за сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил возможность появления в окончательном составе команды защитников Ильи Самошникова и Вячеслава Караваева.

«Сегодня играет «Зенит» с «Рубином». По Самошникову я ничего не могу сказать. Караваев восстанавливается после травмы. Возможно, примет участие. Поэтому список и расширенный.

Физическая готовность? Естественно, у нас есть статистические данные от компании InStat, как и у всей лиги. Клубы не дают внутреннюю информацию. Нет статистических данных. Я не вижу смысла запрашивать эти данные по тренировкам. По здоровью, конечно, есть. У нас есть доктора, которые созваниваются после каждого тура. Все на контроле", — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

В октябре сборная России проведет два матча — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).