Карпин отметил, что Караваев может сыграть в ближайших матчах за сборную
Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил возможность появления в окончательном составе команды защитников Ильи Самошникова и Вячеслава Караваева.
«Сегодня играет «Зенит» с «Рубином». По Самошникову я ничего не могу сказать. Караваев восстанавливается после травмы. Возможно, примет участие. Поэтому список и расширенный.
Физическая готовность? Естественно, у нас есть статистические данные от компании InStat, как и у всей лиги. Клубы не дают внутреннюю информацию. Нет статистических данных. Я не вижу смысла запрашивать эти данные по тренировкам. По здоровью, конечно, есть. У нас есть доктора, которые созваниваются после каждого тура. Все на контроле", — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
В октябре сборная России проведет два матча — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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