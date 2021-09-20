Карпин высказался о возможном вызове в сборную России игроков молодежки

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном вызове в национальную команду футболистов молодежки.

«У нас попало 5 нападающих. Если вы считаете, что это дефицит — может быть. На позицию центрального нападающего попало 5 человек — тут нет дефицита. У нас есть проблемы с крайними защитниками. Взять из молодежки? Просматриваем. И не только молодежную сборную, а всех российских игроков. Мы с молодежкой разговариваем — как и было с Агаларовым и Тюкавиным. Мы в голове это держим. Но сначала надо показывать уровень в клубе, а потом уже в сборной, хоть и молодежной.

Пиняев? А сколько он сыграл в премьер-лиге для того, чтобы рассматриваться в первую сборную? Сколько у него матчей в основном составе? 0? Кандидат в сборную? Это все лежит на поверхности, по-моему. Есть молодежная сборная, есть юношеские», — сказал Карпин.

Также специалист ответил на вопрос о визите своего помощника Николая Писарева на матч «Торпедо» — «Оренбург»: «Играли лидеры ФНЛ на данный момент. Писарев был, посмотрел. Как видите — никого нет в расширенном списке».

В октябре сборная России проведет два матча отбора к ЧМ-2022: 8 октября команда сыграет со Словакией дома, 11-го команда на выезде встретится со Словенией. Оба матча начнутся в 21.45 (мск)..