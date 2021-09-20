«Много забивает». Карпин дал характеристику Агаларову
Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал характеристику нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову, который попал в расширенный список национальной команды на матчи отбора ЧМ-2022 в октябре.
«Характеристика Агаларова? Много забивает. Тюкавин и Агаларов не вызваны в сборную, они в расширенном списке. В окончательном списке не будет 5-7 человек. Агаларова заметили, поэтому попал в список.
Он, может, сейчас забьет 5 голов и останется в списке. А может быть как Тюкавин, который не попал вчера в состав, не попадет в сборную", — сказал Карпин.
Сборная России 8 октября сыграет со Словакией дома, 11 октября на выезде встретится со Словенией.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю