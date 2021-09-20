«Много забивает». Карпин дал характеристику Агаларову

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал характеристику нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову, который попал в расширенный список национальной команды на матчи отбора ЧМ-2022 в октябре.

«Характеристика Агаларова? Много забивает. Тюкавин и Агаларов не вызваны в сборную, они в расширенном списке. В окончательном списке не будет 5-7 человек. Агаларова заметили, поэтому попал в список.

Он, может, сейчас забьет 5 голов и останется в списке. А может быть как Тюкавин, который не попал вчера в состав, не попадет в сборную", — сказал Карпин.

Сборная России 8 октября сыграет со Словакией дома, 11 октября на выезде встретится со Словенией.