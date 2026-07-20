Глава КОНМЕБОЛ Домингес заявил, что на ЧМ-2030 сыграют 64 сборные

Президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес заявил, что в следующем чемпионате мира по футболу примут участие 64 сборные.

ЧМ-2030 пройдет в трех странах: Испании, Португалии и Марокко. При этом матчи открытия примут еще три страны: Уругвай, Аргентина и Парагвай.

«В 2030 году чемпионат мира пройдет в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Это прекрасная возможность для футбола — отметить столетие чемпионата мира турниром с участием 64 сборных», — написал Домингес в соцсетях.

На ЧМ-2026 впервые в истории сыграли 48 сборных. С 1998 по 2022 в чемпионатах мира участвовали по 32 команды.

Победителем ЧМ-2026, который прошел в США, Канаде и Мексике, стала сборная Испании. В финале испанцы в дополнительное время обыграли Аргентину — 1:0.