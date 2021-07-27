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Матч Россия — Хорватия могут перенести из «Лужников»

17:07
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РФС пока не может согласовать с Роспотребнадзором место проведения матча в присутствии зрителей на игре отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии, сообщает Eurostavka.

Зрители могут быть не допущены из-за отсутствия оборудования в «Лужниках» для проверки QR-кодов. В Роспотребнадзоре считают, что на стадионе необходимо установить необходимое оборудование, однако РФС с этим не согласен. Власти настаивают, чтобы игра хорватской сборной против России прошла с посещаемостью не более 500 зрителей.

Союз рассматривает идею переноса матча либо на другие московские стадионы, либо в другие города (Ростовом, Казанью и Сочи), так как аренда «Лужников» стоит 20 миллионов рублей. В приоритете — «Казань Арена».

Матч отбора на ЧМ-2022 между Россией и Хорватией запланирован на 1 сентября.

Дополнительная информация:

https://eurostavka.ru/news/football/match-rossiya-horvatiya-mogut-perenesti-iz-luzhnikov-v-kazan-rostov-ili-sochi

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Виктория Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры