РФС пока не может согласовать с Роспотребнадзором место проведения матча в присутствии зрителей на игре отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии, сообщает Eurostavka.

Зрители могут быть не допущены из-за отсутствия оборудования в «Лужниках» для проверки QR-кодов. В Роспотребнадзоре считают, что на стадионе необходимо установить необходимое оборудование, однако РФС с этим не согласен. Власти настаивают, чтобы игра хорватской сборной против России прошла с посещаемостью не более 500 зрителей.

Союз рассматривает идею переноса матча либо на другие московские стадионы, либо в другие города (Ростовом, Казанью и Сочи), так как аренда «Лужников» стоит 20 миллионов рублей. В приоритете — «Казань Арена».

Матч отбора на ЧМ-2022 между Россией и Хорватией запланирован на 1 сентября.