Самюэль Это'О надеется, что в финале ЧМ-2022 сыграют Камерун и Катар

Экс-нападающий сборной Камеруна, посол наследия ЧМ-2022 Самюэль Это'О поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре.

«Не сомневаюсь, что это будет лучший чемпионат мира за все время. И у меня есть одно особенное желание — увидеть финал с участием Камеруна и Катара, — приводит слова Это'О пресс-служба ФИФА. — С удовольствием приглашаю всех приехать в Катар. Здесь есть на что посмотреть, и, надеюсь, что болельщики не упустят возможности посетить два матча в день на групповом этапе. Это нечто настолько уникальное, что они потом смогут рассказать об этом своим внукам. Конечно, только в том случае, если они не возьмут их с собой. Здесь, в Дохе, так много красивых мест. Болельщики смогут прекрасно провести время и насладиться футболом. Погода в декабре в Катаре превосходная, около 20 градусов, так что это будут идеальные условия не только для игроков, но и для всех, кто приедет в Катар».

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.