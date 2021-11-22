Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился мнением о поражении сборной России от Хорватии в матче отбора ЧМ-2022 (0:1).

— Валерий Карпин объяснил поражение в матче с Хорватией ментальностью: российские игроки боятся играть с топ-командами. Столкнулись ли вы с такой проблемой в «Локомотиве»?

— Это мнение тренера сборной. Что касается «Локомотива», то я не могу подтвердить это высказывание — видел у футболистов радость от топ-матчей. Скажем, наш ведущий игрок Баринов, считаю, и в сборной сполна проявлял свои лидерские качества.

— В стыковых матчах Россия будет аутсайдером?

— Зависит от жеребьевки. Если придется сыграть с Италией или Португалией, то придется сложно. Понадобится удача.

По итогам отборочного турнира сборная России заняла второе место в группе H и сыграет в стыковых матчах за право принять участие в чемпионате мира. Первый соперник национальной команды станет известен 26 ноября.

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