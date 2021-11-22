Манджукич вошел в тренерский штаб сборной Хорватии

Бывший нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич вошел в тренерский штаб национальной команды. Он будет помогать в подготовке к чемпионату мира 2022 в Катаре, сообщает пресс-служба сборной.

Srebrni reprezentativac Mario Mand?uki? novi je ?lan stru?nog sto?era izbornika Zlatka Dali?a. @MarioMandzukic9, dobrodo?ao natrag me?u Vatrene — vjerujemo kako ?e? u trenerskoj ulozi biti jednako uspje?an kao i u igra?koj! ?????? pic.twitter.com/z23eVXt40A — HNS (@HNS_CFF) November 22, 2021

Манджукич становился чемпионом Германии, Италии и Хорватии, в составе «Баварии» выиграл Лигу чемпионов.

В составе сборной Хорватии он провел 89 игр, в которых забил 33 мяча. В 2018 году Марио стал серебряным призером чемпионата мира в России.