Манджукич вошел в тренерский штаб сборной Хорватии
18:26
Бывший нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич вошел в тренерский штаб национальной команды. Он будет помогать в подготовке к чемпионату мира 2022 в Катаре, сообщает пресс-служба сборной.
Манджукич становился чемпионом Германии, Италии и Хорватии, в составе «Баварии» выиграл Лигу чемпионов.
В составе сборной Хорватии он провел 89 игр, в которых забил 33 мяча. В 2018 году Марио стал серебряным призером чемпионата мира в России.
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