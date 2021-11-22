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Манджукич вошел в тренерский штаб сборной Хорватии

18:26
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Бывший нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич вошел в тренерский штаб национальной команды. Он будет помогать в подготовке к чемпионату мира 2022 в Катаре, сообщает пресс-служба сборной.

Манджукич становился чемпионом Германии, Италии и Хорватии, в составе «Баварии» выиграл Лигу чемпионов.

В составе сборной Хорватии он провел 89 игр, в которых забил 33 мяча. В 2018 году Марио стал серебряным призером чемпионата мира в России.

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Иван Шитик все материалы автора
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