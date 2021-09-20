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Газизов прокомментировал вызов Агаларова в состав сборной России

14:48
Гамид Агаларов. Фото Кристина Кормилицына/Известия
Гамид Агаларов. Фото Кристина Кормилицына/Известия
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о вызове Гамида Агаларова в расширенный список сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 в октябре.

«Конечно, я и тренерский штаб поздравили Гамида. Я подошел и обнял его! Главный тренер дал ему аванс. За это большое спасибо. Теперь все зависит от Агаларова. Для нас это большая честь. Но для Гамида это испытание, которое он должен пройти. Но я уверен, что он пройдет этот путь с честью. Попадет ли он в окончательный список? Посмотрим, что сейчас говорить об этом... Не попадет — ничего страшного. Это выбор главного тренера», — сказал Газизов «СЭ».

21-летний форвард «Уфы» Гамид Агаларов — лучший бомбардир РПЛ в этом сезоне, забил 8 мячей в 8 матчах чемпионата.

В октябре сборная России проведет два матча — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 3
Матч завершен

П2

32%

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ТБ 2.0

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