Газизов прокомментировал вызов Агаларова в состав сборной России

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о вызове Гамида Агаларова в расширенный список сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 в октябре.

«Конечно, я и тренерский штаб поздравили Гамида. Я подошел и обнял его! Главный тренер дал ему аванс. За это большое спасибо. Теперь все зависит от Агаларова. Для нас это большая честь. Но для Гамида это испытание, которое он должен пройти. Но я уверен, что он пройдет этот путь с честью. Попадет ли он в окончательный список? Посмотрим, что сейчас говорить об этом... Не попадет — ничего страшного. Это выбор главного тренера», — сказал Газизов «СЭ».

21-летний форвард «Уфы» Гамид Агаларов — лучший бомбардир РПЛ в этом сезоне, забил 8 мячей в 8 матчах чемпионата.

В октябре сборная России проведет два матча — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).